Loài rắn tại Trung Quốc có thể là nguồn phát tán virus corona mới

Nghiên cứu mới đây cho biết, các loại rắn như rắn cạp nong và rắn hổ mang của Trung Quốc có thể là nguồn phát tán virus corona mới.



Các loại rắn, chẳng hạn như rắn cạp nong và rắn hổ mang của Trung Quốc có thể là nguồn phát tán virus corona mới, gây bùng phát dịch bệnh viêm phổi lạ nghiêm trọng tại Trung Quốc trong mùa đông này. Rắn cạp nong là loài rắn có nọc độc cực mạnh, được tìm thấy phần lớn ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc cũng như ở khu vực Đông Nam Á.





Rắn hổ mang Trung Quốc. Ảnh minh họa.





Trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh viêm phối lạ được thông báo vào cuối tháng 12/2019 tại Vũ Hán – một thành phố lớn ở miền Trung Trung Quốc, kể từ đó đã nhanh chóng lan rộng trên khắp Trung Quốc và nhiều quốc gia khác trong đó có Mỹ.



Qua phân tích các mẫu virus lấy từ bệnh phẩm của bệnh nhân, các nhà khoa học Trung Quốc đã xác định được mã di truyền của virus và sử dụng kính hiển vi để chụp ảnh. Loại virus này cùng họ với virus gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) đã khiến hàng trăm người thiệt mạng trong 17 năm qua. Tổ chức Y tế thế giới đã đặt tên loại virus corona mới này là 2019-nCoV.



Nghiên cứu về mã di truyền của 2019-nCoV cho thấy loại virus mới này có liên quan chặt chẽ nhất với hai mẫu virus corona gây ra dịch SARS và MERS có trên loài dơi. Do đó, dơi có thể là nguồn gốc mang viruss 2019-nCoV. Nhóm nghiên cứu nghi ngờ virus corona trên loài dơi có thể đã bị đột biến trước khi lây nhiễm sang người. Tuy nhiên khi thực hiện các phân tích sinh học một cách chi tiết hơn về mã gen của virus corona mới này, các nhà nghiên cứu lại thấy rằng nó có thể có nguồn gốc từ rắn.



Sau khi so sánh mã protein của virus corona mới với mã protein của các loại virus corona trên các vật chủ như chim, rắn, nhím, dơi và con người, họ pháp hiện ra rằng chúng tương tự như loại virus corona trên loài rắn. Rắn thường săn bắt dơi trong tự nhiên. Do vậy các báo cáo chỉ ra rằng, những loài rắn được bán ở chợ hải sản tại Vũ Hán có thể là vật trung gian lây truyền virus corona mới từ dơi sang con người. Tuy nhiên, việc làm thế nào mà virus corona mới có thể thích nghi với cả vật chủ máu lạnh lẫn máu nóng vẫn là điều chưa được khám phá.



