Những công nghệ sẽ bùng nổ trong năm 2023

Công nghệ đang phát triển nhanh chóng trong các lĩnh vực điện toán đám mây, bản sao số, 5G và deepfake có thể là những xu hướng nổi bật nhất trong năm 2023.

Bước sang năm 2023, bà Ee Huei Sin - Phó chủ tịch cao cấp của Keysight kiêm Chủ tịch bộ phận các giải pháp điện tử công nghiệp (EISG), vừa đưa ra các dự báo về những xu hướng công nghệ sắp tới.

Điện toán đám mây giảm nhẹ mối lo suy thoái

Quan ngại về cuộc suy thoái trong năm 2023 sẽ là lý do để các doanh nghiệp chuyển những tác vụ sử dụng nhiều dữ liệu lên đám mây nhằm giảm chi phí hạ tầng và chi phí vận hành, đồng thời cải thiện an ninh mạng. Ngoài ra, các tổ chức còn có thể khai thác dữ liệu để cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Chẳng hạn, các năng lực mô phỏng tiên tiến và quản lý dữ liệu đo kiểm như trích xuất và mã hóa tính năng theo thời gian thực sẽ cho phép sử dụng lưới dữ liệu an toàn trên đám mây để đẩy nhanh quá trình thấu hiểu khách hàng thông qua những thuật toán mới, khai thác các bộ dữ liệu đa dạng hơn.



Điện toán đám mây sẽ được nhiều doanh nghiệp tập trung phát triển. Ảnh: AFP

Trong năm tới, đám mây được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích bất ngờ cho các doanh nghiệp trong quá trình vượt qua những khó khăn kinh tế.

An ninh mạng: mối đe dọa deepfake, tin tặc trong nhà

Nhiều năm nay các chuyên gia an ninh bảo mật đã cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc tấn công phi kỹ thuật bằng deepfake, và công nghệ này đã đủ hoàn thiện để tin tặc có thể lợi dụng thành công trong năm 2023. Chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều hình ảnh, âm thanh và các cuộc trao đổi được tạo ra giống như thật, được thiết kế để lừa người nhận chia sẻ dữ liệu cá nhân và các thông tin nhạy cảm khác.



Công nghệ deepfake có thể tạo ra nhiều tiềm ẩn nguy hiểm. Ảnh: Chụp màn hình

Khi các thiết bị IoT được ứng dụng ngày càng nhiều, tin tặc sẽ trở thành mối đe dọa hiện hữu đối với các ngôi nhà thông minh. Chúng ta sẽ thấy các tác nhân đe dọa xâm nhập webcam, microphone, TV thông minh và các thiết bị được kết nối khác, đòi chuyển tiền qua ngân hàng hoặc chi tiết về tài khoản ngân hàng. Trong những diễn biến đó, các nhà sản xuất IoT cần phải đưa ra biện pháp ứng phó với những vụ tống tiền qua IoT.

Vào năm 2023, chúng ta cũng sẽ thấy nhiều hơn các cuộc tấn công Công nghệ Vận hành có chủ đích, được thiết kế để vô hiệu hóa hoặc phá hủy tính khả dụng hệ thống, với mục tiêu cuối cùng là làm hại con người. Chẳng hạn, các thiết bị y tế thiết yếu có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền.

Nhiều công nghệ đột phá mới trong năm 2023 sẽ xuất hiện

Dự kiến sẽ xuất hiện các phương án sử dụng thực tế, minh chứng cho năng lực chuyển đổi của quá trình ứng dụng công nghệ Bản sao số (digital twin) cho các hệ thống thực trong các lĩnh vực khác nhau. Những lĩnh vực này có thể bao gồm y tế, sản xuất, bán lẻ, người chăm sóc/bạn đồng hành ảo, AI trợ lý phẫu thuật, hoặc nâng cao kiến thức chuyên sâu về tác động của các quyết định tới tính bền vững bằng cách mô phỏng những thay đổi theo kế hoạch nhằm dự báo tác động tới toàn bộ hệ sinh thái và cách điều chỉnh nó.

Ngoài ra, các dự án triển khai về 5G sẽ nhanh hơn, tạo đà tăng tốc cho nhu cầu và kỳ vọng đối với tiến bộ của các công nghệ phức tạp, chẳng hạn như xe tự lái, các ứng dụng IoT phân tán mới và triển khai các năng lực của công nghệ metaverse (vũ trụ ảo).