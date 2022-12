Ra mắt bộ giải pháp an toàn cho gia đình và trẻ em trên mạng Internet

SafeGate Family là bộ giải pháp đầu tiên do Công ty An ninh mạng thông minh - Smart Cyber Security của Việt Nam cung cấp ra thị trường nhằm đảm bảo một môi trường mạng an toàn.

Bộ sản phẩm SafeGate Family. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Ngày 9-12, Công ty An ninh mạng thông minh - Smart Cyber Security đã cho ra mắt bộ sản phẩm SafeGate Family - Giải pháp Internet an toàn cho gia đình.

SafeGate Family là bộ giải pháp đầu tiên do Công ty An ninh mạng thôngminh - Smart Cyber Security cung cấp ra thị trường. SafeGate Family gồm thiết bị Wifi 6 chất lượng cao và ứng dụng được cài đặt trên điện thoại sử dụng công nghệ Cloud (điện toán đám mây).

Lần đầu tiên, một bộ giải pháp an minh mạng hoàn chỉnh bảo vệ cho gia đình được giới thiệu tại Việt Nam thay vì chỉ là các phần mềm phải cài đặt trên từng máy hay các thiết bị riêng biệt.

Không giống như nhiều giải pháp đang có trên thị trường, SafeGate Family hoạt động thông qua dịch vụ Security Cloud được tích hợp sẵn, có thể bảo vệ toàn bộ các thiết bị trong gia đình.

SafeGate Family có khả năng chống tấn công lừa đảo, ngăn chặn kết nối tới máy chủ cung cấp mã độc giúp bố mẹ chủ động bảo vệ con trước thông tin độc hại, lừa đảo và ngăn chặn nội dung không phù hợp với trẻ em; cập nhật các thông tin chống tấn công mạng một cách chủ động, theo tình hình tại Việt Nam đồng thời hỗ trợ bố mẹ kiểm soát con cân bằng giữa học tập và giải trí thông qua việc điều chỉnh hợp lý thời lượng sử dụng Internet.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết giải pháp SafeGate Family phù hợp với chủ trương của chính phủ trong Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; trong đó có chủ trương bảo vệ người dân trên không gian mạng cũng như định hướng phát triển hệ sinh thái các sản phẩm, ứng dụng Việt cho trẻ em học tập, kết nối, giải trí một cách sáng tạo tại Quyết định số 830/TTg-CP về Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025.

"Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết sẽ luôn đồng hành cùng với Smart Cyber Sercurity trong định hướng phát triển các sản phẩm số, hệ sinh thái các nền tảng số đáp ứng nhu cầu của người dân Việt Nam và đi ra thế giới," Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.

Ông Ngô Tuấn Anh - CEO của SafeGate chia sẻ về bộ giải pháp an toàn trên Internet cho gia đình và trẻ em. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Tại sự kiện, SafeGate cũng ký biên bản thoả thuận hợp tác với 3 đối tác cung cấp là Totolink, TP.Link, MIG. Đây là các công ty hàng đầu trong sản xuất phần cứng, cung cấp thiết bị cho SafeGate. Cùng với đó, SafeGate cũng ký kết hợp tác với Hệ thống trường phổ thông liên cấp Edison, với mục tiêu đưa giải pháp đến gần hơn tới các bậc phụ huynh và các gia đình.

Công ty An ninh mạng thông minh - Smart Cyber Security chính thức cho khách hàng đặt hàng và trải nghiệm sản phẩm từ ngày 9/12.