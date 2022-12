iPhone 14 Plus ngày càng kém sức hút

Được đặt nhiều kỳ vọng khi ra mắt, tuy nhiên chiếc iPhone 14 Plus đang ngày càng giống như một “tai nạn công nghiệp” mới của Apple.

Theo Digitimes, bên cạnh việc thay thế dòng iPhone mini, iPhone 14 Plus còn là sản phẩm được Apple tung ra nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng đối với một chiếc iPhone màn hình lớn nhưng không phải chi quá nhiều tiền cho iPhone 14 Pro Max. Tuy nhiên, kể từ khi xuất hiện trên thị trường vào ngày 7.10, iPhone 14 Plus liên tục bị người tiêu dùng ngó lơ ngay cả khi nguồn hàng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max luôn ở trạng thái thiếu hụt.

iPhone 14 Plus chỉ rẻ hơn khoảng 100 USD so với iPhone 14 Pro. Ảnh: REUTERS

Giới phân tích cho rằng, có một số lý do khác nhau khiến doanh số iPhone 14 Plus yếu kém, trong đó đáng chú ý nhất là sự chênh lệch giá giữa iPhone 14 Pro và 14 Plus chỉ ở mức 100 USD đã khiến nhiều người chấp nhận chi thêm để nhận một sản phẩm tốt hơn.

Bên cạnh đó, iPhone 14 Plus không chỉ thiếu những cải tiến có trên iPhone 14 Pro (như Dynamic Island) mà còn đi kèm chip A15 Bionic giống như iPhone 13 Pro Max - chiếc điện thoại vẫn được đánh giá “gần như hoàn hảo” ở thời điểm hiện tại. Do đó, với nhiều người dùng, họ sẵn sàng mua iPhone 13 Pro Max đã qua sử dụng còn hơn là iPhone 14 Plus mới.

Trong thực tế, sự thờ ơ của khách hàng đối với iPhone 14 Plus đã được phản ánh trong số liệu bán hàng toàn cầu của thiết bị. Trong báo cáo tài chính của Pegatron, công ty sản xuất iPhone 14 và 14 Plus, doanh thu liên tục giảm qua từng tháng. Vào tháng 11, công ty Đài Loan cho biết doanh thu của họ giảm 28,3%.

Cũng theo Digitimes, việc phát hành chậm trễ hơn một tháng sau khi các mẫu iPhone 14 khác xuất hiện cũng đã ảnh hưởng đến doanh thu của sản phẩm. Khách hàng đã có thời gian khám phá iPhone 14 Pro và các tính năng độc quyền của chúng. Khi thấy iPhone 14 Plus không mang lại lợi ích về tỷ lệ chất lượng và giá, họ đã quay lưng lại với sản phẩm.