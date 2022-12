Gia Lai xếp vị trí thứ 6 tại Cuộc thi an toàn, an ninh mạng toàn quốc năm 2022

(GLO)- Vừa qua, Cục An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức bế mạc "Cuộc thi An toàn, an ninh mạng năm 2022" cho lực lượng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao toàn quốc.





“Cuộc thi An toàn, an ninh mạng năm 2022” lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của 164 cán bộ, chiến sĩ thuộc 40 Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.



Cuộc thi được tổ chức với hình thức CTF (Capture the Flag) là một dạng đặc biệt trong công tác bảo mật thông tin. Có 3 dạng chơi CTFs: Jeopardy (tìm flag (cờ)-tìm kết quả theo yêu cầu của Ban tổ chức), Attack-Defence (Tấn công và phòng thủ) và tổng hợp của 2 dạng trên.





Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai tham gia tại cuộc thi. Ảnh: Phước Khang



Cuộc thi có hơn 100 bộ đề thi theo 8 chủ đề gắn liền với thực tiễn công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; giúp các đội chia sẻ, cập nhật thông tin về lỗ hổng bảo mật, kỹ thuật tấn công mạng, phòng thủ và các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trên không gian mạng…



Đội Công an tỉnh Gia Lai đạt giải nhì khu vực miền Trung, xếp vị trí thứ 6 toàn quốc. Ảnh: Phước Khang



Đặc biệt, lần đầu tiên tham gia cuộc thi, mặc dù còn nhiều khó khăn, đơn vị mới được thành lập và cán bộ mới tiếp cận lĩnh vực mới song đội thi Công an tỉnh Gia Lai gồm 6 đồng chí thuộc Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã không ngại khó khăn, tập trung nghiên cứu, ôn luyện, tham gia cuộc thi với tinh thần đoàn kết, cầu thị. Qua đó, đội đã vượt qua vòng loại khu vực, xếp ví trí thứ 2 khu vực miền Trung-Tây Nguyên và vào vòng chung kết, xếp vị trí thứ 6 toàn quốc.

Cuộc thi đã tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.



PHƯỚC KHANG