Bộ trưởng Bộ TT-TT: Năm 2023 sẽ là năm dữ liệu số Viêt Nam  

Năm 2022, doanh thu toàn ngành TT-TT ước đạt 3.893.595 tỉ đồng, tăng 12,7% so với năm 2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của cả nước. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 98.982,30 tỉ đồng, tăng 24,7% so với năm 2021.



Tổng số lao động toàn ngành năm 2022 là trên 1,5 triệu lao động, tăng 5% so với năm 2021. Năng suất lao động ngành TT-TT (tính theo doanh thu) ước đạt khoảng 648 triệu đồng, tốc độ tăng năng suất 6,7% so với năm 2021.