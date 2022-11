Công bố danh sách 45 nền tảng số ưu tiên sử dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 12-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông ký Công văn số 2627/UBND-KGVX công bố danh sách 45 nền tảng số ưu tiên sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo.





Theo đó, thực hiện Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11-2-2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; Công văn số 2224/BTTTT-THH ngày 9-6-2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn trong năm 2022; UBND tỉnh công bố danh sách 45 nền tảng số ưu tiên sử dụng phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022 và những năm tiếp theo (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Công bố danh sách 45 nền tảng số ưu tiên sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo. Ảnh minh họa





Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ vào danh sách các nền tảng số ưu tiên sử dụng phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022 và những năm tiếp theo, tập trung tuyên truyền, sử dụng có hiệu quả các nền tảng số phục vụ công tác chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương; gắn liền với bảo đảm an toàn thông tin mạng (tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, bảo vệ thông tin cá nhân và lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam theo quy định tại Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng).



Đồng thời, định kỳ hàng quý (trước ngày 25 hàng tháng cuối quý) báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thực hiện, các cơ quan, đơn vị kịp thời đề xuất (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp.



Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh triển khai, sử dụng các nền tảng số và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trong các báo cáo định kỳ để theo dõi, chỉ đạo; kịp thời tham mưu UBND tỉnh rà soát, bổ sung các nền tảng số ưu tiên sử dụng theo tình hình thực tế.



Được biết, trong số 45 nền tảng số ưu tiên sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo có 18 nền tảng chính quyền số, 10 nền tảng kinh tế số và 17 nền tảng xã hội số.



TRẦN ĐỨC