iPhone 14 mang tin vui cho người dùng iPhone 13

Các mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn được xác định chỉ là bản nâng cấp nhỏ so với các phiên bản ra mắt năm 2021, và đây có thể được xem là một điều tốt cho chủ sở hữu iPhone 13.





Theo PhoneArena, Apple đã thay thế iPhone 13 Mini bằng iPhone 14 Plus 6,7 inch lớn hơn nhằm thu hút người dùng muốn có màn hình và pin lớn như mẫu Pro Max nhưng với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, dữ liệu ban đầu từ nhà phân tích Ming-chi Kuo cho thấy rằng hầu hết người mua đang tập trung vào iPhone 14 Pro và 14 Pro Max.



Giá cao hơn nhưng iPhone 14 chỉ xứng là một iPhone 13 cải tiến. Ảnh: Apple



Nguyên nhân vì iPhone 14 và 14 Plus chỉ đơn giản trông giống như các phiên bản “hâm nóng” lại của iPhone 13. Chúng có cùng chip A15 Bionic thay vì A16 Bionic nhanh hơn dựa trên quy trình sản xuất mới. Chúng cũng không đi kèm phần cắt Dynamic Island cho công nghệ Face ID và camera trước, đồng thời không có camera 48 MP ở mặt sau.



Điều đó không có nghĩa iPhone 14 và 14 Plus không có gì mới. Chúng có cảm biến camera chính mới và tự động lấy nét trên camera trước, cũng như nhận được các tính năng như phát hiện tai nạn ô tô và kết nối vệ tinh, đồng thời có nhiều RAM hơn so với tiền nhiệm.



Vấn đề là, mặc dù Apple đã đóng dấu tên iPhone 14 và 14 Plus trên các sản phẩm này nhưng đó thực chất là các phiên bản cải tiến của iPhone 13. Trang MyDrivers của Trung Quốc báo cáo rằng phiên bản beta mới nhất của Xcode đã tiết lộ iPhone 14 và 14 Plus có mã máy tương tự như iPhone 13, đó là iPhone14,7 và iPhone14,8. Mặt khác, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đã được gán mã máy tương ứng là iPhone15,2 và iPhone15,3.





Tên mã của iPhone 14 và 14 Plus "cùng họ" với iPhone 13. Ảnh chụp màn hình



Với những điều này, các chủ sở hữu iPhone 13 có lý do để vui mừng. Một trong những lý do chính là các mẫu iPhone hiện nay đều nhận được sự hỗ trợ lâu dài từ Apple, trong số đó có những sản phẩm kéo dài đến 7 năm. Giờ đây, gia đình iPhone 13 cùng các mẫu thông thường của iPhone 14 đều sử dụng chung một chip, Apple sẽ phải hỗ trợ các điện thoại năm 2021 (thậm chí cả iPhone SE 2022) trong cùng một khoảng thời gian. Kết quả là, các mẫu iPhone 13 vẫn có thể được mua nhiều hơn, đặc biệt khi giá bán của chúng rẻ hơn so với iPhone 14.



Theo Kiến Văn (TNO)