Microsoft phát hành bản cập nhật sửa 121 lỗ hổng

(GLO)- 8 lỗ hổng bảo mật mức cao và nghiêm trọng, gồm CVE-2022-34713, CVE-2022-21980, CVE-2022-24477, CVE-2022-24516, CVE-2022-30134, CVE-2022-35804, CVE-2022-34715 và CVE-2022-35742.

Ngày 16-8, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có cảnh báo đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng, tổ chức tài chính và hệ thống các đơn vị chuyên trách an toàn thông tin về 8 lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 8-2022.

Cụ thể, Microsoft mới đây đã phát hành danh sách bản vá tháng 8-2023 với 121 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của hãng này. Trong số đó, chuyên gia của Cục An toàn thông tin khuyến nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lưu ý 8 lỗ hổng bảo mật mức cao và nghiêm trọng, gồm: CVE-2022-34713, CVE-2022-21980, CVE-2022-24477, CVE-2022-24516, CVE-2022-30134, CVE-2022-35804, CVE-2022-34715 và CVE-2022-35742.

Trong đó, 4 lỗ hổng CVE-2022-21980, CVE-2022-24477, CVE-2022-24516 và CVE-2022-30134 trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thu thập thông tin và thực hiện chiếm quyền kiểm soát.

Lỗ hổng CVE-2022-35804 trong SMB Client and Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa trên phiên bản Windows 11.

Lỗ hổng CVE-2022-34715 trong Windows Network File System cho phép đối tượng tấn công chưa xác thực có thể thực thi mã từ xa. Còn lỗ hổng CVE-2022-35742 trong Microsoft Outlook cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ.

Có hơn 120 lỗ hổng bảo mật được Microsoft vá trong bản cập nhật Patch Tuesday lần này. Ảnh: Báo Thanh Niên

Đặc biệt, các đơn vị cần lưu ý về lỗ hổng CVE-2022-34713 trong Microsoft Windows Support Diagnostic Tool (MSDT). Chuyên gia công nghệ của Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin cho biết, lỗ hổng CVE-2022-34713 cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa và lỗ hổng này đang được khai thác rộng rãi trên internet. Microsoft Support Diagnostic Tool là một công cụ ẩn trên Windows 10, có nhiệm vụ báo cáo lỗi trên máy tính của người dùng đến Microsoft.

Để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của cơ quan, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin khuyến nghị các đơn vị rà soát, xác định máy sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng bảo mật kể trên hay không. Đồng thời, các đơn vị cập nhật bản vá cho máy tính để tránh nguy cơ bị tấn công.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng được khuyến nghị tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng, thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Các đơn vị có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của Cục An toàn thông tin là Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (NCSC) theo điện thoại 024.32091616 và thư điện tử ais@mic.gov.vn để được hỗ trợ.