Khoa học nói gì về ảnh hưởng của cà phê đối với huyết áp?

Cà phê có lợi cho sức khỏe của bạn một cách đáng ngạc nhiên theo nhiều cách.

Cà phê chứa polyphenol (chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ngăn ngừa bệnh tật trong cơ thể), có thể cải thiện sức khỏe đường ruột của bạn và thậm chí giúp bạn sống thọ hơn.

Nếu huyết áp của bạn tăng từ 5 đến 10 điểm trong 30 phút sau khi uống caffein, thì việc cắt giảm có thể có lợi, đặc biệt là đối với những người đã có tiền sử huyết áp cao. Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, trong khi một cà phê buổi sáng có thể cải thiện tích cực sức khỏe tổng thể của bạn, có một số lưu ý cần xem xét, như cà phê ảnh hưởng đến huyết áp của bạn.

Điều quan trọng cần lưu ý là cà phê không phải là thứ duy nhất cần quan tâm mà là tiêu thụ caffeine nói chung.

Theo Mayo Clinic, tiêu thụ caffein có thể làm tăng huyết áp trong thời gian ngắn nhưng đáng kể.

Mặc dù lý do kết nối giữa cả hai vẫn chưa rõ ràng nhưng một số nhà nghiên cứu cho rằng caffein có thể ngăn chặn một loại hormone giữ cho các động mạch mở rộng, dẫn đến huyết áp của bạn cao hơn.

Johns Hopkins Medicine nói rằng nếu huyết áp của bạn tăng từ 5 đến 10 điểm trong 30 phút sau khi uống caffein, thì việc cắt giảm có thể có lợi, đặc biệt là đối với những người đã có tiền sử huyết áp cao.

Tuy nhiên, trong khi một số người tiêu thụ caffein thường xuyên sẽ có các trường hợp huyết áp cao hơn nhưng không phải tất cả đều như vậy. Trong nhiều trường hợp khác, việc tiêu thụ caffein không ảnh hưởng lâu dài đến huyết áp, nên việc tiêu thụ caffein là hoàn toàn tốt.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng điều này có thể là do dung nạp caffein theo thời gian nếu bạn thường xuyên uống nó.

Nếu bác sĩ đề nghị hạn chế tách cà phê hằng ngày của bạn hoặc nếu đã đến lúc chuyển sang uống cà phê decaf (cà phê đã loại bỏ caffein), thì bạn phải tuân theo, vì sức khỏe của bạn!. Ảnh: Shutterstock

Một tách cà phê 8 ounce (227,3 ml) chứa 100 miligram caffein và giới hạn caffein hằng ngày được khuyến nghị là 400 miligram - hay còn gọi là 28 ounce (795,56 ml) cà phê đen thông thường.

Các chuyên gia cảnh báo không nên uống nhiều hơn lượng này do ảnh hưởng đến huyết áp cũng như gây lo lắng, mất ngủ và các vấn đề về tiêu hóa.

Nếu mức huyết áp của bạn có xu hướng cao hơn bình thường, tốt nhất bạn nên nói chuyện với bác sĩ về lượng caffein. Nếu bác sĩ đề nghị hạn chế tách cà phê hằng ngày của bạn hoặc nếu đã đến lúc chuyển sang uống cà phê decaf (cà phê đã loại bỏ caffein), thì bạn phải tuân theo, vì sức khỏe của bạn, theo Eat This, Not That!