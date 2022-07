Tin tặc rao bán dữ liệu cá nhân của một tỷ người dân Trung Quốc

Trên diễn đàn tin tặc mang tên Breach Forums, một người dùng Internet có biệt hiệu "ChinaDan" đã rao bán hơn 23 terabyte (TB) dữ liệu với giá 10 bitcoin, tương đương khoảng 200.000 USD.



Một tin tặc vừa tuyên bố đánh cắp được thông tin cá nhân của 1 tỷ người dân Trung Quốc từ kho dữ liệu của cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc).



Các chuyên gia cảnh báo nếu đúng là sự thật, đây là sẽ một trong những vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử.



Tuần trước, trên diễn đàn tin tặc mang tên Breach Forums, một người dùng Internet có biệt hiệu "ChinaDan" đã rao bán hơn 23 terabyte (TB) dữ liệu với giá 10 bitcoin, tương đương khoảng 200.000 USD.



Bài đăng khẳng định trong năm 2022, dữ liệu của lực lượng cảnh sát quốc gia tại Thượng Hải đã bị rò rỉ với nhiều TB dữ liệu và thông tin về 1 tỷ người dân Trung Quốc.



Các dữ liệu này bao gồm thông tin về tên, địa chỉ, nơi sinh, số thẻ căn cước, số điện thoại di động và hồ sơ tư pháp.



Bài đăng đã trở thành chủ đề tranh luận trên các nền tảng xã hội tại Trung Quốc như Weibo, WeChat. Nhiều người dùng lo ngại rằng thông tin này có thể là thật. Chính quyền và cảnh sát Thượng Hải hiện vẫn chưa bình luận về vụ việc.



Trên mạng Twitter, Trưởng nhóm nghiên cứu chính sách công nghệ của công ty tư vấn Trivium China có trụ sở tại Bắc Kinh, Kendra Schaefer nhận định rất khó để phân biệt sự thật với tin đồn trên mạng. Tuy nhiên, nếu dữ liệu trên là của Bộ Công an Trung Quốc, đây là sẽ một trong những vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhất và lớn nhất trong lịch sử.



Giám đốc điều hành Binance, Zhao Changpeng cho biết sàn giao dịch tiền điện tử này đã tăng cường công tác xác minh, sau khi phát hiện dữ liệu của 1 tỷ người dân Trung Quốc bị đăng bán trên web đen.



Ông nhận định nguyên nhân gây rò rỉ thông tin có thể là do lỗi lập trình khi cơ quan chính phủ triển khai công cụ tìm kiếm Elastic Search, song không nêu rõ có phải đang đề cập đến vụ rò rỉ dữ liệu của cảnh sát Thượng Hải hay không.



Thông tin vụ việc được công bố trong bối cảnh Trung Quốc cam kết cải thiện công tác bảo vệ quyền dữ liệu riêng tư của người dùng trực tuyến, yêu cầu các hãng công nghệ lớn đảm bảo lưu trữ dữ liệu an toàn sau khi nhận được các khiếu nại về tình trạng lạm dụng và quản lý dữ liệu kém.

