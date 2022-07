Dịch vụ livestream: Chi phí thấp, hiệu quả cao

(GLO)- Nổi bật như một xu thế mới về truyền thông với những ưu điểm vượt trội, dịch vụ livestream đang thu hút nhiều đơn vị tham gia, đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp trong những sự kiện, hoạt động quy mô.





Anh Trần Anh Tuấn tham gia livestream lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Krông Pa lần thứ IX-2022. Ảnh: Lam Nguyên

Những năm gần đây, đặc biệt trong các đợt dịch Covid-19, dịch vụ livestream (truyền trực tiếp dữ liệu kỹ thuật số như âm thanh, video, được phân phối liên tục, xử lý dữ liệu và phát sóng ngay lập tức trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram, YouTube, TikTok...) ngày càng có nhiều “đất sống”. Không dừng ở livestream bán hàng hay livestream về game như cách hiểu của một số người, nhiều công ty truyền thông đang nhắm tới cung ứng dịch vụ livestream sự kiện cho các cơ quan, đơn vị.



Ngày 30-6 vừa qua, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa đã mời 1 đơn vị chuyên về truyền thông, quảng cáo thể thao là Công ty truyền thông HLC Media (TP. Pleiku) thực hiện livestream chương trình lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ IX-2022 và trận chung kết môn bóng đá. Được phát sóng trực tiếp trên trang fanpage Truyền hình Krông Pa, chương trình lễ khai mạc đã thu hút gần 8.000 lượt người theo dõi; riêng trận chung kết môn bóng đá có 9.000 lượt người theo dõi, chưa kể các trang, kênh khác phát đồng thời. Chương trình truyền hình trực tiếp đã truyền đến đông đảo khán giả không khí sôi nổi, hào hứng của sự kiện thể thao này.



Ông Ngô Đức Mạo-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa-đánh giá: Cách làm mới này đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, góp phần không nhỏ vào thành công của Đại hội. Trước đó, Trung tâm đã tự đứng ra tổ chức livestream cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, do máy móc và nhân lực còn hạn chế nên hiệu quả chưa được như mong muốn. Vì vậy, lần này, đơn vị quyết tâm thuê một đơn vị chuyên nghiệp để tạo sức lan tỏa.



Trao đổi cùng P.V, anh Trần Anh Tuấn-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty truyền thông HLC Media-cho biết: Livestream hiện là dịch vụ đầy tiềm năng bởi ngành nghề nào cũng cần truyền thông. Đặc biệt, truyền thông bằng hình thức livestream trên các nền tảng mạng xã hội có ưu điểm là tốc độ tiếp cận cực kỳ nhanh nhạy, lượt tương tác cao, chi phí thấp hơn 30-40% so với truyền hình trực tiếp nên được nhiều cơ quan, đơn vị lựa chọn. Để phục vụ yêu cầu công việc, Công ty đã đầu tư dàn máy móc hiện đại với máy quay, thiết bị flycam… Tùy vào quy mô của sự kiện và yêu cầu của khách hàng mà chi phí thực hiện một chương trình livestream dao động từ vài triệu đồng đến cả trăm triệu đồng, mang lại thu nhập khá ổn định cho ê kíp.



Anh Tuấn cho hay: Ngoài chương trình nói trên tại huyện Krông Pa, Công ty cũng đã tổ chức thành công một số chương trình, sự kiện thể thao của các huyện Mang Yang, Đak Đoa, Chư Prông và TP. Pleiku. Công ty truyền thông HLC Media còn khẳng định được uy tín thông qua livestream các chương trình lớn ngoài tỉnh như: “Thương về miền Trung” (Đà Nẵng); hỗ trợ truyền thông cho một số câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp như SHB Đà Nẵng; hợp tác, hỗ trợ truyền thông tại V-League hoặc các giải đấu thể thao cấp quốc gia…



Cũng nhanh nhạy ứng dụng công nghệ số trong truyền thông theo hình thức livestream là Công ty TNHH một thành viên Sun Media GL (TP. Pleiku). Thời gian qua, ngoài truyền thông sự kiện, truyền thông cho doanh nghiệp, Công ty đã tổ chức thành công nhiều chương trình livestream như: kỷ niệm thành lập công ty, tri ân khách hàng, liveshow, chương trình từ thiện kêu gọi sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân… thu hút từ hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn lượt xem. Anh Phan Nguyên-Giám đốc Công ty-nêu ví dụ: Tại chương trình “Mùa yêu thương” nhằm tri ân khách hàng, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential đã mời Công ty làm livestream. Khách hàng trên toàn quốc có thể vào đường link xem livestream, tương tác trực tiếp và nhận các phần quà... Tới đây, một sự kiện quy mô mà Công ty được mời livestream là Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc 2022.



Nói về ưu thế của truyền thông bằng hình thức livestream so với truyền hình trực tiếp, anh Nguyên phân tích: Với chương trình truyền hình trực tiếp của các nhà đài, hầu như khán giả phải ngồi trước ti vi vào đúng khung giờ nhất định. Trong khi đó, với một sự kiện được livestream, khán giả có thể theo dõi trên điện thoại thông minh ở bất cứ đâu; khung giờ cũng có thể thay đổi tùy tình hình, do vậy thu hút lượt người xem cao hơn. Mặt khác, người xem còn có thể tương tác trực tiếp với chương trình để được giải đáp ngay những thắc mắc.

Ê kíp của Công ty truyền thông HLC Media trước giờ thực hiện chương trình. Ảnh: HLC Media



Ưu thế và cơ hội của livestream rất lớn. Tuy nhiên, theo anh Phan Nguyên, hình thức này vẫn đi kèm với những hạn chế, rủi ro như: đường truyền đôi lúc không ổn định khiến hình ảnh bị mờ, thậm chí gián đoạn; do tương tác trực tiếp nên nhiều người có thể để lại bình luận khiếm nhã… Vì vậy, với chương trình lớn, ê kíp sẽ cử ra một biên tập làm nhiệm vụ trực để trả lời những câu hỏi trực tiếp và quản lý các tin nhắn.



Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty truyền thông HLC Media cũng chia sẻ: Ngoài đam mê và tâm huyết với chuyên môn, thời gian tới, anh và các cộng sự sẽ chú trọng đầu tư trang-thiết bị, kiến thức và cập nhật xu thế hiện đại để tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của truyền thông kỹ thuật số trong đời sống, nâng cao mức độ tiếp cận thông tin cho khán giả trong và ngoài tỉnh.



LAM NGUYÊN