Trong gần 6 triệu hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam, ngày 18.7, Bộ Công an đã phê duyệt, cấp 10 tài khoản đầu tiên cho các công dân ở Hà Nội.





Chiều 18.7, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an tổ chức họp báo công bố việc phê duyệt, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân.



Theo Bộ Công an, từ ngày 4.4.2022 đến nay, C06 đã triển khai, thu nhận khoảng gần 6 triệu hồ sơ đã được đăng ký tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam. Hôm nay 18.7, 10 công dân đầu tiên được phê duyệt, cấp tài khoản định danh điện tử.





10 công dân đầu tiên được cấp tài khoản định danh điện tử. Ảnh: Nguyễn Nam



Tại họp báo, đại diện C06 cho biết, trước mắt, theo nhu cầu sử dụng của công dân, tài khoản định danh điện tử được chia làm 2 mức. Cụ thể, mức 1 là công dân đăng ký trực tiếp trên ứng dụng VNeID và mức 2 là đăng ký trực tiếp tại cơ quan công an.



Với tài khoản mức độ 1, công dân có thể sử dụng một số tính năng cơ bản như: phòng chống dịch (khai báo y tế, thông tin tiêm chủng,…), giải quyết dịch vụ công trực tuyến (thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng…).



Ở mức 2, tài khoản định danh sẽ tích hợp nhiều dữ liệu hơn như thông tin căn cước công dân, thông tin thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe; thực hiện “thông báo lưu trú” mọi lúc mọi nơi; chức năng tố giác tội phạm…



Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng C06, cho biết trong thời gian tới công dân sẽ được sử dụng thêm nhiều tiện ích từ thẻ căn cước công dân tích hợp. Ảnh: Nguyễn Nam



Trong thời gian ngắn tới, C06 sẽ tiếp tục cung cấp thêm tiện ích cho công dân, như tích hợp giấy đăng ký phương tiện, mã số thuế cá nhân; thanh toán điện tử…



Về công nghệ bảo mật, Bộ Công an cho biết, dữ liệu tài khoản định danh điện tử được mã hóa an toàn, bảo mật bằng công nghệ cao, tránh việc bị hacker tấn công, xâm nhập, đánh cắp dữ liệu.



Kể cả trong trường hợp bị đánh cắp dữ liệu, Bộ Công an cũng cam kết các dữ liệu được mã hóa, áp dụng cơ chế bảo mật khiến hacker không thể giải mã để lấy cắp thông tin công dân.





Các bước đăng ký tài khoản định danh điện tử



Đối với tài khoản mức 1: Công dân đăng ký trực tiếp trên ứng dụng VNeID: Người dân chỉ cần tải và cài đặt ứng dụng VNeID (đối với hệ điều hành Android tại CH Play, đối với hệ điều hành iOS tại App Store).



Kết quả phê duyệt tài khoản định danh điện tử sẽ được gửi qua tin nhắn SMS về số điện thoại mà công dân đã đăng ký. Sau đó, công dân vào ứng dụng VNeID để kích hoạt và sử dụng.



Đối với tài khoản mức 2: Công dân đăng ký trực tiếp tại cơ quan công an nơi thu nhận hồ sơ căn cước công dân hoặc tại công an phường thuộc 5 thành phố trực thuộc T.Ư:



Với trường hợp công dân đã có thẻ căn cước công dân gắn chip, theo các bước:



Bước 1: Công dân thông báo với cán bộ về việc đăng ký tài khoản định danh điện tử. Cung cấp thông tin đăng ký bao gồm: số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử (email). Công dân có thể cung cấp thêm các thông tin về người phụ thuộc cùng giấy tờ kèm theo (nếu công dân có nhu cầu tích hợp các thông tin này vào hồ sơ đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử).



Trường hợp công dân có nhu cầu đăng ký tích hợp các thông tin hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… thì mang thêm các loại giấy tờ gốc để đối chiếu.



Bước 2: Đối với trường hợp công dân có nhu cầu cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân gắn chip điện tử thực hiện theo quy trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.



Bước 3: Cán bộ tiếp tục xử lý các bước theo quy định.

Theo Trần Cường-Nguyễn Nam (TNO)