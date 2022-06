Siêu máy tính Trung Quốc có thể 'bắt chước' suy nghĩ của con người

Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc cho biết siêu máy tính mới nhất của nước này đã chạy thành công mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp như não người.

Cỗ máy như một bộ não khổng lồ với kích thước bộ nhớ 9 petabyte tương đương hơn 2 triệu bộ phim chất lượng DVD. Ảnh minh họa: SCMP

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về Công nghệ và Kỹ thuật Máy tính Song song (Trung Quốc) đã sử dụng cỗ máy Sunway để huấn luyện mô hình AI có tên bagualu với 174 nghìn tỷ thông số, tương đương số khớp nối giữa tế bào thần kinh trong não. Công nghệ này có tiềm năng ứng dụng trong các phương tiện tự lái và nhận dạng khuôn mặt, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, khoa học đời sống và hóa học.

Các nhà khoa học công bố kết quả trên tại hội nghị quốc tế Principless and Practice of Parallel Programming 2022 do Hiệp hội máy tính Mỹ tổ chức trực tuyến vào tháng 4. Thành tựu này giúp siêu máy tính Sunway sánh ngang với Frontier - cỗ máy mới nhất do Bộ Năng lượng Mỹ chế tạo, đồng thời được mệnh danh là siêu máy tính mạnh nhất thế giới cho đến nay.

Siêu máy tính Sunway đạt tốc độ xử lý một tỷ tỷ hoạt động mỗi giây và chứa trên 37 triệu lõi CPU, nhiều gấp 4 lần Frontier. Cỗ máy như một bộ não khổng lồ với kích thước bộ nhớ 9 petabyte tương đương hơn 2 triệu bộ phim chất lượng DVD và 96.000 hệ thống máy tính bán độc lập được gọi là các nút.

Theo các nhà khoa học, tương tác giữa các nút diễn ra ở tốc độ hơn 23 petabyte/s mô phỏng sự thay đổi ý nghĩ ở não người. Một nhà nghiên cứu cho biết khả năng tính toán song song của cỗ máy bắt chước suy nghĩ của chúng ta “như vừa ăn vừa xem tivi".

Giống như siêu máy tính đời trước Sunway TaihuLight, bản mới sử dụng chip sản xuất nội địa có những tính năng độc đáo như tiết kiệm năng lượng và băng thông rộng. Siêu máy tính TaihuLight, thuộc Trung tâm siêu máy tính quốc gia ở Vô Tích (tỉnh Giang Tô) đứng đầu danh sách 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới từ năm 2016 đến năm 2018.

Từ năm 2016, Trung Quốc đã và đang phát triển 3 siêu máy tính với khả năng thực hiện ít nhất một tỷ tỷ phép tính mỗi giây. Nhiều người kỳ vọng rằng những cỗ máy này sẽ đạt hiệu suất tương đương Sunway thế hệ mới.