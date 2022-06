MacBook Air M2 cho thấy Apple lắng nghe người dùng

WWDC 2022 đã đi qua nhưng dư âm của nó vẫn ở lại. Ngoài tất cả các tính năng phần mềm mới có trên iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9 và macOS 13 Ventura của Apple, sự kiện cũng là nơi chứng kiến sự xuất hiện của các phần cứng mới.





Nếu là người dùng Mac và hâm mộ Apple lâu năm, chiếc MacBook Air M2 thực sự khiến nhiều người chú ý. Trong khi một số tính năng mới của macOS 13 rất được hoan nghênh, đặc biệt là tính năng Stage Manager và Continuity Camera, nó dường như chỉ là một bản cập nhật “toc” nhỏ trong vòng đời “tic-toc” của macOS.



Apple đã gây chú ý với việc công bố MacBook Air M2 tại WWDC 2022. Ảnh: Apple



Vì vậy, hãy nói về chiếc MacBook Air M2 này. Nhìn bề ngoài, về cơ bản, đó là một chiếc MacBook Air mang thiết kế mới của MacBook Pro M1, hoàn chỉnh với MagSafe và một notch cho webcam. Hình dạng hình nêm mang tính biểu tượng của MacBook Air không còn nữa, thay vào đó là một thiết kế tổng thể mỏng hơn (11,3 mm) và nhẹ hơn (1,24 kg) giống iPad Pro, cùng bốn màu (Bạc, Starlight, Space Grey và Midnight).



Có thể MacBook Air M2 không nhiều màu sắc như các đồn đoán trước đó nhưng nó hoàn toàn phù hợp cho mọi người. Màn hình IPS Liquid Retina lớn hơn một chút (13,6 inch) và sáng hơn (500 nit), hỗ trợ nhiều màu hơn (1 tỉ) và viền mỏng hơn.



Nhiều người vẫn chưa hài lòng với notch trên MacBook mới nhất. Chắc chắn, webcam 1080p được cải tiến nhiều, nhưng việc thiếu Face ID khiến phần tai thỏ này trở thành một quyết định đáng ngờ.

MacBook Air M2 đi kèm nhiều lựa chọn màu sắc khác nhau. Ảnh: Apple



Về mặt tích cực, sự trở lại của MagSafe là một tin tuyệt vời và các phím chức năng kích thước đầy đủ cũng vậy. Các tính năng bổ sung bao gồm hệ thống âm thanh bốn loa và jack cắm âm thanh hỗ trợ tai nghe trở kháng cao. Apple cũng trang bị cho sản phẩm khả năng sạc nhanh, với tùy chọn bộ sạc USB-C 67W. Trong thực tế, ngay cả bộ sạc USB-C hai cổng 35W nhỏ gọn cũng khá tuyệt.



Nhưng rõ ràng, cập nhật lớn với MacBook Air mới nằm ở chip M2 mới - một chip mang lại hiệu suất nhanh gấp 1,4 lần so với M1 mà không làm thay đổi thời lượng pin (18 giờ). Chip hỗ trợ tối đa 24 GB RAM LPDDR5 so với 16 GB RAM LPDDR4x trên M1, vì vậy MacBook Air mới có thể trang bị cấu hình RAM lên đến 24 GB. Tuy nhiên, RAM bổ sung của Apple không hề rẻ. MacBook Air M2 mới có giá 1.199 USD cho bản tiêu chuẩn có RAM 8 GB, SSD 256 GB và GPU 8 lõi, cùng giá 1.499 USD cho bản cao cấp hơn với GPU 10 lõi, RAM 8 GB và SSD 512 GB.



Trên thực tế, nó đắt hơn 200 USD so với chiếc MacBook Air M1 tương đương, vẫn được Apple cung cấp ở cấu hình cơ bản với giá 999 USD. Cũng cần nhắc lại rằng Apple đã cập nhật MacBook Pro 13 inch với chip M2 tại WWDC 2022 - một sản phẩm với thiết kế cũ và Touch Bar khó chịu. Mọi thứ càng khó hiểu khi sản phẩm chỉ đắt hơn 100 USD so với MacBook Air M2.





MacBook Air M2 cung cấp nhiều thứ tuyệt vời mà người dùng mong muốn ở Apple. Ảnh: Apple



Ngoài việc cung cấp chip M2 có hiệu suất tốt hơn so với dòng chip M1 nhưng nó có thời lượng pin tuyệt vời và tất cả hiệu suất người dùng cần để hỗ trợ đa nhiệm, chỉnh sửa và làm việc khi đang di chuyển.



Đặt việc tăng giá bán sang một bên, MacBook Air M2 mới mang đến những thứ quan trọng hơn đáng kể so với thiết kế lại quyến rũ và thông số kỹ thuật tốt hơn. Sự trở lại của MagSafe, webcam cải tiến và jack cắm tai nghe gắn liền với nhau là bằng chứng cho thấy Apple lắng nghe người dùng của mình khi không còn giới hạn ở Mac Pro nữa.



Trước đó, Apple đã từ bỏ bàn phím kiểu cánh bướm “tệ hại” khi giới thiệu MacBook Pro M1, loại bỏ Touch Bar không mang lại nhiều ý nghĩa và trang bị cổng HDMI cũng như khe cắm thẻ nhớ SD. Kết quả là, dòng MacBook chưa bao giờ tốt hơn hiện nay. Vì vậy, đây là điều cốt lõi tại sự kiện WWDC 2022: Apple thể hiện sự lắng nghe người dùng của mình.

Theo Kiến Văn (TNO)