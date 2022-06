Mã độc di động tại Việt Nam tăng mạnh

Theo báo cáo Digital 2022 do We Are Social thực hiện, năm 2021 đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng người dùng điện thoại di động truy cập internet. Cùng với đó là sự gia tăng mã độc di động nhắm vào người dùng Việt.

Theo ghi nhận của hãng bảo mật Kaspersky, công ty đã phát hiện và ngăn chặn tổng cộng 66.586 cuộc tấn công trên thiết bị di động nhắm vào người dùng tại Việt Nam, cao hơn 46,9% so với năm 2020. Trong đó, Trojan là mối đe dọa phổ biến nhất tại Việt Nam.

Mã độc trên di động vẫn tăng đột biến trong thời gian qua. Ảnh: AFP

Trong khi Việt Nam và Thái Lan chứng kiến ​​sự gia tăng về số lượng các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại, các quốc gia Đông Nam Á khác lại nhận thấy xu hướng giảm về số lượng các cuộc tấn công nhắm vào người dùng di động nhờ vào nỗ lực của Kaspersky trong việc chặn hơn 2.000 mã độc di động mỗi ngày.

Cụ thể, số lượng các cuộc tấn công tại Indonesia đã giảm 0,9%, tại Malaysia giảm 30,59%, tại Philippines giảm 38,85% và tại Singapore giảm 15,85%. Bên cạnh đó, số lượng các cuộc tấn công tại Thái Lan tăng 130,71%.

Ngoài ra, về mã độc tấn công ứng dụng ngân hàng trên di động, Việt Nam đứng đầu với 697 cuộc tấn công được phát hiện, đã tăng 131 vụ so với năm 2020. Tuy nhiên, không chỉ Việt Nam đối diện với sự gia tăng này.

Indonesia và Philippines cũng đã chứng kiến ​​sự gia tăng của mã độc tấn công ứng dụng ngân hàng trên di động. Thái Lan lại có một mức giảm ấn tượng, với 255 vụ vào năm 2020 giảm xuống 28 vụ vào năm 2021, tương đương mức giảm 89%.

Để tránh bị tấn công bởi các mã độc di động, Kaspersky khuyến nghị người dùng:

Chỉ tải xuống ứng dụng từ các nguồn chính thức. Dù không đảm bảo an toàn 100%, nhưng có ít chương trình độc hại hơn trong các cửa hàng chính thức và ngay cả khi phần mềm độc hại vượt qua được kiểm duyệt, chúng thường bị gỡ khỏi cửa hàng tương đối nhanh.

Bất cứ khi nào có thể, hãy sử dụng các ứng dụng từ các nhà phát triển uy tín có danh tiếng tốt để giảm thiểu khả năng gặp phải phần mềm độc hại.

Bỏ qua các ứng dụng với các khoản thanh toán đầy triển vọng mà bạn chưa từng nghe đến hoặc các giải thưởng hào phóng. Chúng gần như sẽ liên quan đến lừa đảo.

Không cấp các quyền truy cập cho ứng dụng mà chúng không thật sự cần để hoạt động. Hầu hết phần mềm độc hại sẽ không thể triển khai đầy đủ nếu không có các quyền truy cập tiềm ẩn nguy hiểm, chẳng hạn như quyền truy cập Trợ năng, quyền truy cập vào tin nhắn văn bản và cài đặt các ứng dụng không xác định.

Sử dụng phần mềm chống virus đáng tin cậy dành cho thiết bị di động sẽ giúp phát hiện và chặn phần mềm độc hại cố gắng xâm nhập vào bên trong điện thoại của bạn.