iPhone 12 xách tay giá rẻ cạnh tranh hàng chính hãng

Loạt iPhone 12 xách tay từ thị trường Nhật Bản có giá rẻ hơn khoảng 2 - 3 triệu đồng so với hàng chính hãng đang bán tại Việt Nam.





Cuối tháng 3, đầu tháng 4, nhiều tiểu thương Việt ồ ạt rao bán loạt iPhone 12 xách tay với mã J/A (dành cho thị trường Nhật Bản) với mức giá dao động 14 - 15 triệu đồng tùy màu sắc (xanh, đen, trắng) và tình trạng hộp. Một số thương lái còn sẵn sàng bán giá dưới 13 triệu đồng với màu đen hoặc trắng. Hàng bán ra có thể "nguyên seal" (còn nguyên bọc nylon hộp iPhone) hoặc đã bóc seal nhưng là máy mới, chưa kích hoạt.



iPhone 12 xách tay từ Nhật Bản với giá rẻ đang được nhiều thương lái Việt Nam rao bán. Ảnh chụp màn hình



So với iPhone 12 đang có mặt trên kệ hàng chính hãng tại Việt Nam, giá iPhone 12 xách tay đang rẻ hơn khoảng 2 tới 3 triệu đồng, tuy nhiên hàng xách tay chỉ có phiên bản dung lượng 64 GB bộ nhớ trong. Mức giá này rẻ tương đương với chiếc iPhone 11 bản 128 GB chính hãng. Không chỉ giới hạn về lựa chọn dung lượng bộ nhớ, người dùng khi chọn iPhone xách tay cũng sẽ không được hưởng bảo hành chính hãng tại Việt Nam do các quy định siết chặt thị trường. Nếu máy gặp vấn đề, người dùng buộc phải tìm tới người bán để yêu cầu gửi máy ra nước ngoài (Singapore, Nhật Bản) để được bảo hành từ các Apple Store chính hãng tại các quốc gia này.



Mức giá đưa ra để sở hữu iPhone 12 Nhật Bản thậm chí còn hấp dẫn hơn so với hàng xách tay từ các thị trường truyền thống khác như Mỹ, Singapore, Hồng Kông với mức chênh lệch 1 - 1,5 triệu đồng.



Trên nhiều hội nhóm kinh doanh, sử dụng iPhone xách tay, sản phẩm này đang nhận sự quan tâm đặc biệt. Ngoài giá rẻ, thiết bị trong đợt hàng này đều là máy quốc tế (không khóa mạng viễn thông Nhật) nên không cần phải sử dụng SIM ghép để kích hoạt, đồng thời dễ dàng thêm eSIM. Trước đây, Nhật Bản là một trong những thị trường có nhiều máy iPhone lock (khóa mạng) được giới buôn đưa về Việt Nam.



Trở ngại lớn nhất đối với người dùng iPhone xách tay từ Nhật Bản, Hàn Quốc trước đây là việc không thể tắt tiếng chụp ảnh dù đã chuyển máy sang chế độ im lặng thì nay cũng đã được khắc phục. Từ bản iOS 15, tất cả iPhone dành cho 2 thị trường trên đều bổ sung tính năng tắt tiếng Camera. Do vậy, sản phẩm này xem như loại bỏ được giới hạn lớn nhất so với máy từ những thị trường quốc tế khác như Mỹ, Singapore... từng khiến iPhone Nhật, Hàn trở nên kém hấp dẫn trong mắt người tiêu dùng Việt.



Sự xuất hiện của iPhone 12 Nhật Bản trong giai đoạn này phần nào giúp kích thích thị trường vốn đang trong giai đoạn trầm lắng tại Việt Nam, không chỉ ở phân khúc xách tay mà còn trên kệ hàng chính hãng. Chỉ trong tháng 3 vừa qua, giá iPhone phân phối chính hãng bởi các đại lý ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam đã giảm vài lần, với mức chênh lệch lên tới vài triệu đồng so với thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán (tháng 1 và 2.2022).



Tháng 4 vốn là thời điểm sức tiêu thụ smartphone giảm và Apple tiến hành điều chỉnh giá hằng năm vào giai đoạn này nhằm kích cầu tiêu dùng. Năm nay, thị trường được dự đoán sẽ sôi động hơn một chút với sự xuất hiện của iPhone 13 và 13 Pro màu xanh mới sẽ về Việt Nam vào đầu tháng 4. Sang tới tháng 5, nhiều model mới được giới thiệu như iPad Air M1, Mac Studio... cũng mở bán, có thể giúp quý 2 bớt ảm đạm đối với Apple.

Theo Anh Quân (TNO)