Đề nghị xử lý các trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe giả

Giao diện trang web chính thức để tra cứu thông tin giấy phép lái xe.



Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ xử lý trang web giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe.



Bộ Giao thông Vận tải cho hay hiện nay, trên mạng Internet xuất hiện một số website giả mạo có giao diện, nội dung tương tự với trang thông tin điện tử giấy phép lái xe (https://gplx.gov.vn) do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý. Việc giả mạo này làm ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Giao thông Vận tải.



Các website giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe được Bộ Giao thông Vận tải liệt kê như https://gplxgov.org.vn/, http://www.tracuugplx.vn/, https://tracuugplxgov.vn/.



“Thời gian qua Bộ đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, kịp thời xóa bỏ các trang thông tin điện tử giấy phép lái xe giả mạo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên mạng Internet tiếp tục xuất hiện các website giả mạo có giao diện tương tự với trang thông tin điện tử giấy phép lái xe của Bộ Giao thông Vận tải" - Bộ Giao thông Vận tải cho biết.



Để người dân, xã hội và các cơ quan liên quan không bị nhầm lẫn khi tra cứu thông tin dữ liệu giấy phép lái xe, hạn chế việc cung cấp và sử dụng giấy phép lái xe giả, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ ngăn chặn và xử lý các website giả mạo.



Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát các website giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe của Bộ Giao thông Vận tải trên mạng Internet và có biện pháp ngăn chặn các website giả mạo tương tự có thể xuất hiện trong tương lai.



Đồng thời, chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quản lý website giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe của Bộ Giao thông Vận tải trên địa bàn.



Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, hiện tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ có duy nhất trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe có địa chỉ: https://www.gplx.gov.vn/.



Ông Lương Duyên Thống cũng cho hay các đối tượng bán giấy phép lái xe giả đã lập trang tin tra cứu giấy phép lái xe của Bộ Giao thông Vận tải nhằm quảng cáo và tạo niềm tin đối với người mua.



Khi người mua tra cứu, các thông tin về giấy phép lái xe giả đã mua sẽ hiện lên đầy đủ ở trang này. Hình thức này giống như khi tra cứu trên trang chính thức do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý. Khi đó người mua sẽ yên tâm rằng giấy phép lái xe mình mua là thật.



"Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã nhiều lần báo cáo và Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xóa, thu hồi trang các trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe giả này nhưng đến nay một số trang vẫn tồn tại" - ông Lương Duyên Thống cho hay.

Theo Quang Toàn (TTXVN/Vietnam+)