Gmail sắp có giao diện mới, tích hợp nhiều dịch vụ của Google

Trong tháng 2, giao diện mới của Gmail sẽ được dùng thử và có thể triển khai rộng rãi sau đó. Theo ảnh chụp màn hình được hé lộ, giao diện mới sẽ được tinh giản hóa và tích hợp nhiều dịch vụ của Google.

Nhìn chung bố cục của Gmail sẽ có sự cân chỉnh trong giao diện, có thể kể đến như các khung viền cong mềm mại được đưa vào để phân tách các khu vực, thay vì sử dụng các vạch kẻ như trước đây. Chính vì vậy, giao diện trông trực quan, rõ ràng và đỡ rối hơn phiên bản hiện tại.

Giao diện mới của Gmail trong thời gian sắp tới. GOOGLE

Ngoài ra, một vùng dọc ở bên trái màn hình sẽ chứa 4 dịch vụ làm việc trực tuyến của Google hiện tại, bao gồm Mail, Chat, Spaces (Không gian) và Meet (Họp), thay vì cố "nén" hết vào trong khung chứa với mục hộp thư đến/đi, thư đã gửi... Theo Google mô tả, các tính năng có trong vùng dọc này sẽ có thể hoạt động trên cùng một tab trình duyệt, nhờ đó rất thuận tiện cho người dùng khi sử dụng đồng thời những tính năng, tiện ích này.

Bên cạnh đó, ảnh "nhá hàng" của Google còn vô tình tiết lộ công cụ tìm kiếm mới trên Gmail sẽ hỗ trợ tìm kiếm luôn trong các đoạn hội thoại Google Chat, tương tự như cách các tin nhắn trong Hangouts được sử dụng để tìm kiếm từ trên Gmail.

Về kế hoạch phát hành, giao diện mới của Gmail sẽ được phát hành đến Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofit, G Suite Basic hoặc Business.

Khi được The Verge hỏi liệu rằng giao diện mới có hỗ trợ đưa giao diện mới lên bản Gmail thông thường (tức Workspace Essentials) hay không, đại diện Google trả lời là không và khẳng định giao diện mới sẽ chỉ khả dụng với những loại tài khoản trả phí đã được liệt kê ở trên.

Theo Hiển Đạt (TNO)