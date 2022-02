FBI khuyến khích các vận động viên Olympic sử dụng điện thoại có ổ ghi

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cảnh báo về các cuộc tấn công mạng lớn tại Thế vận hội Mùa đông diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc sắp tới.

Theo Android Authority, cơ quan này đang kêu gọi các vận động viên và những người tham gia khác ngừng sử dụng điện thoại cá nhân và các thiết bị khác của họ, thay vào đó sử dụng điện thoại có ổ ghi để bảo vệ bản thân trước các mối đe dọa mạng tiềm ẩn và trộm dữ liệu.

Tấn công mạng đe dọa Thế vận hội Mùa đông sắp diễn ra ở Bắc Kinh. REUTERS

“FBI kêu gọi tất cả các vận động viên giữ điện thoại di động cá nhân của họ ở nhà và sử dụng điện thoại tạm thời khi tham dự Thế vận hội. Ủy ban Olympic quốc gia ở một số nước phương Tây cũng đang khuyến cáo các vận động viên của họ nên để các thiết bị cá nhân ở nhà hoặc sử dụng điện thoại tạm thời do lo ngại về an ninh mạng tại Thế vận hội”, FBI thông báo.

Lời cảnh báo là hoàn toàn có lý do khi Thế vận hội 2020 diễn ra ở Tokyo đã bị tấn công bởi các sự cố mạng. FBI lưu ý rằng NTT Corporation - nhà cung cấp dịch vụ chính thức cho sự kiện này - đã xử lý hơn 450 triệu vụ vi phạm an ninh mạng, mặc dù không có vụ nào thành công. NTT mô tả cuộc đấu tranh an ninh mạng trong Thế vận hội ở Tokyo tương tự như cuộc chiến cuối cùng của Harry Potter chống lại Voldemort.

Theo cơ quan này, các phương thức tấn công phổ biến nhất bao gồm phần mềm độc hại, giả mạo email, lừa đảo, sử dụng các trang web giả mạo và các dịch vụ phát trực tuyến. Tuy nhiên, các ứng dụng di động và ví kỹ thuật số theo dõi trạng thái tiêm chủng Covid-19 cũng có thể cho phép các tác nhân xấu lấy cắp thông tin cá nhân hoặc cài đặt công cụ theo dõi, mã độc hoặc phần mềm độc hại.

Mặc dù FBI hiện không biết về bất kỳ mối đe dọa mạng cụ thể nào chống lại Thế vận hội sắp tới nhưng điều này khuyến khích các đối tác duy trì cảnh giác.

Theo Kiến Văn (TNO)