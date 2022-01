(GLO)- Sáng 17-1, Công ty cổ phần In-Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai tổ chức lễ bấm nút khai máy in offset tờ rời 4 màu Mitsubishi Diamond V3000-4 do Nhật Bản sản xuất.

Báo Gia Lai luôn sử dụng các công nghệ in ấn hiện đại nhất để nâng cao chất lượng cho các ấn phẩm báo in. Ảnh: Hoàng Ngọc

Máy in offset Diamond V3000-4 sử dụng công nghệ hiện đại và phổ biến nhất hiện nay. Công nghệ này cho mực thấm mạnh vào trong giấy hơn so với các kỹ thuật in phủ bên ngoài khác, thường được dùng để in các sản phẩm với số lượng lớn như tờ rơi, brochure, voucher, name card, catalogue… Máy có giá 18,7 tỷ đồng với một số chức năng nổi bật như: chạy cồn, bàn điều khiển API, chức năng bắn chéo ống, thay bản kẽm tự động… Tốc độ in tối đa 16.000 tờ/giờ; khổ giấy in tối đa và tối thiểu là 750x1050 mm-360x540 mm; vùng in tối đa 740x1050 mm; kích thước bản kẽm 800x1050 mm; độ dày giấy in 0,04~1,0 mm; kích thước máy 9100x2100x3800 mm. Được biết, ấn phẩm báo ảnh Gia Lai Xuân Nhâm Dần 2022 là sản phẩm đầu tiên chọn in trong lễ bấm nút khai máy dòng máy in Diamond V3000-4 với màu sắc ấn tượng, sắc nét.

Nhiều năm qua, Công ty cổ phần In-Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai không ngừng đầu tư đổi mới, ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh.