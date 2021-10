Mã độc tống tiền tăng 200% tại Việt Nam

Google công bố báo cáo cấp toàn cầu được thực hiện cùng tổ chức VirusTotal về các cuộc tấn công mã độc tống tiền (ransomware). Theo báo cáo, ransomware tại Việt Nam tăng gần 200% trong thời gian gần đây. Báo cáo còn ghi nhận dữ liệu từ 140 quốc gia cho thấy từ năm 2020 đến tháng 7-2021 đã có hơn 130 họ mã độc tống tiền được kích hoạt, trong đó GandCrab là loại ransomware tung hoành mạnh nhất.





Ngày 15-10, Google phối hợp Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) ra mắt bộ trắc nghiệm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người dùng về lừa đảo trực tuyến. Người dùng internet Việt Nam có thể truy cập https://congcu.khonggianmang.vn/phishing-quiz để thực hiện bài kiểm tra và nâng cao kiến thức, cảnh giác trước những email lừa đảo.



Dịp này, Google cũng công bố báo cáo cấp toàn cầu được thực hiện cùng tổ chức VirusTotal về các cuộc tấn công mã độc tống tiền (ransomware). Theo báo cáo, ransomware tại Việt Nam tăng gần 200% trong thời gian gần đây.



Báo cáo còn ghi nhận dữ liệu từ 140 quốc gia cho thấy từ năm 2020 đến tháng 7-2021 đã có hơn 130 họ mã độc tống tiền được kích hoạt, trong đó GandCrab là loại ransomware tung hoành mạnh nhất.



Cũng theo số liệu từ NCSC, trong 8 tháng đầu năm 2021, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận 5.082 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 25,82% so với cùng kỳ 8 tháng đầu năm 2020.

Theo BÁ TÂN (SGGPO)