Tính năng tự động đặt lại phân quyền đến với các phiên bản Android cũ

Một tính năng mới của Android 11 giúp tự động đặt lại phân quyền cho các ứng dụng ít sử dụng, sẽ được Google áp dụng trên các phiên bản Android cũ.

Tính năng tự động đặt lại phân quyền sẽ khả dụng cho Android cũ. Ảnh: Google

Theo SlashGear, hiện nay nhiều nền tảng di động và phần mềm đều có các tính năng bảo mật và quyền riêng tư xung quanh các hệ thống phân quyền, điều này sẽ giúp ứng dụng không được cấp phép sẽ không thể truy cập được một số tính năng hoặc phần cứng yêu cầu bảo mật nếu không có sự đồng ý từ phía người dùng.

Android đã cải tiến hệ thống đó theo thời gian và cho phép người dùng cấp phép hoặc thu hồi quyền của ứng dụng bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp người dùng không thể nhớ được toàn bộ những gì mình đã cài đặt trên thiết bị, để giải quyết vấn đề này Google đã tạo ra tính năng tự động đặt lại phân quyền.

Việc cài đặt và cấp quyền cho các ứng dụng Android khá dễ dàng, vì vậy chúng ta vô tình cấp phép cho chúng những quyền truy cập không cần thiết. Ngoài ra mọi người có xu hướng để các ứng dụng tồn tại trên điện thoại của họ ngay cả khi chúng không được sử dụng trong nhiều tháng. Với các quyền được cấp trước đó, chúng có thể trở thành lỗ hổng bảo mật, có khả năng cho phép phần mềm độc hại lây nhiễm vào thiết bị.

Đó là lý do tại sao Google đã phát triển tính năng mới trong Android 11, tính năng này sẽ tự động đặt lại phân quyền nếu ứng dụng không được sử dụng trong nhiều tháng. Và người dùng sẽ được yêu cầu cấp lại quyền nếu họ mở ứng dụng lại sau một thời gian dài. Điều đó giúp nhiều thiết bị ra đời cuối năm 2020 đến nay trở nên an toàn hơn so với trước đây.

Một tin vui cho những người dùng Android phiên bản cũ là bắt đầu từ tháng 12, Google sẽ đẩy mạnh tính năng này để hỗ trợ các thiết bị Android 6 trở lên. Sau khi bản cập nhật được triển khai, tính năng tự động đặt lại phân quyền sẽ được bật theo mặc định trên các thiết bị tương thích (có các dịch vụ của Google Play).