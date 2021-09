iPhone 13 Pro và 13 Pro Max ra mắt với hàng loạt cải tiến

Đúng như dự đoán, cuối cùng Apple đã chính thức công bố hai thành viên cao cấp nhất của gia đình iPhone 13, gồm iPhone 13 Pro và 13 Pro Max với nhiều cải tiến ấn tượng.



iPhone 13 Pro và 13 Pro Max trang bị bộ nhớ trong lên đến 1 TB. Ảnh: Apple

Theo TheVerge, dòng iPhone Pro đi kèm chip A15 Bionic nhanh hơn, ba camera hoàn toàn mới và màn hình được cải tiến ProMotion với tốc độ làm mới lên đến 120 Hz cùng độ sáng tới 1.000 nit. iPhone 13 Pro có giá từ 999 USD, trong khi iPhone 13 Pro Max có giá từ 1.099 USD. Cả hai sẽ có sẵn để đặt hàng vào ngày 17.9 và đến tay người dùng vào ngày 24.9.

Màn hình OLED trên cả hai mẫu đều có cùng kích thước như năm ngoái là 6,1 inch và 6,7 inch, nhưng có notch nhỏ hơn một chút để cung cấp nhiều không gian hơn trên thanh trạng thái iOS. Apple cho biết điện thoại có hệ thống ba camera hoàn toàn mới, trong đó camera siêu rộng cung cấp khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu tốt hơn và ống kính tele hiện có khả năng zoom lên đến 3x, cho phép zoom quang 6x khi kết hợp cả ba máy ảnh. Cả ba camera hiện cũng có Night Mode và chế độ macro mới để chụp các đối tượng chỉ ở mức 2 cm.

Hệ thống camera trên loạt iPhone 13 Pro cũng hỗ trợ quay video lên đến 4K 30 khung hình/giây (fps) trong ProRes - một định dạng video chất lượng cao cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn khi chỉnh sửa cảnh quay sau khi nó được quay.



Bộ đôi điện thoại cao cấp của dòng iPhone 13 sở hữu camera tốt hơn. Ảnh: Apple

Bên trong, cả hai thiết bị đều trang bị A15 Bionic mới của Apple với cải tiến cả về tốc độ CPU và hiệu suất GPU so với A14 Bionic trên loạt iPhone 12 năm ngoái. Apple cũng cho biết chip này sẽ nhanh hơn cho các tác vụ máy học. Thời lượng pin cũng được cải thiện, với iPhone 13 Pro kéo dài hơn 1,5 giờ so với iPhone 12 Pro và iPhone 13 Pro Max lâu hơn 2,5 giờ so với iPhone 12 Pro Max trong một lần sạc. Cả hai đều bổ sung lựa chọn bộ nhớ trong 1 TB, bên cạnh các mức 128 GB, 256 GB và 512 GB của năm ngoái. Được biết, 1 TB là mức bộ nhớ trong lớn nhất mà Apple từng cung cấp trên điện thoại của mình.

Đây là năm thứ ba Apple tách dòng điện thoại hàng đầu của mình thành các thiết bị thông thường và “Pro”. Tuy nhiên, vào năm ngoái, giới phê bình cho rằng không có nhiều sự khác biệt giữa iPhone 12 Pro và 12. Ngoài sự bổ sung camera tele, cảm biến LiDAR, RAM và bộ nhớ tiêu chuẩn lớn hơn, thiết kế của cả hai sản phẩm, khả năng 5G và màn hình OLED đều tương tự nhau.