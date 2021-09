Bộ TT-TT: Sẽ dùng chung mã QR cá nhân thống nhất toàn quốc

Bộ TT-TT quy định một mã QR cá nhân thống nhất trong tất cả các nền tảng, ứng dụng. Về lâu dài, khi các nền tảng tích hợp thêm tính năng "thẻ xanh" Covid-19, cũng sử dụng chuẩn một mã QR để thuận lợi cho người dân.



Triển khai quét mã QR để quản lý thông tin cá nhân phục vụ phòng-chống dịch Covid-19

Đẩy mạnh triển khai quét mã QR tại các điểm công cộng



Hướng dẫn quét mã QR cho người dân tại chốt kiểm soát của TP.HCM. Ảnh: Khánh Trần



Ngày 11.9, Bộ TT-TT đã ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19.



Theo đó, Bộ TT-TT đã đưa ra các quy định cụ thể về yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân, hướng dẫn về việc cấp và sử dụng mã QR cá nhân trong các nền tảng, ứng dụng công nghệ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.



Mỗi cá nhân sử dụng các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 được cấp một mã QR cá nhân. Mã QR cá nhân có thể được sử dụng để cá nhân, tổ chức có thẩm quyền đọc và truy vấn các dữ liệu liên quan phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.



Việc hiển thị và sử dụng một mã QR cá nhân thống nhất trong tất cả các nền tảng, ứng dụng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho mỗi người dân và các cơ quan, tổ chức khi thực hiện các nghiệp vụ phòng, chống dịch Covid-19. Người dân có thể cài đặt, sử dụng nền tảng, ứng dụng có cung cấp mã QR cá nhân phù hợp với nhu cầu và không cần cài đặt nhiều ứng dụng khác nhau.



Bộ TT-TT cũng yêu cầu các nền tảng, ứng dụng khi triển khai phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong tài liệu này.



Hiện, Việt Nam đang sử dụng rất nhiều app (nền tảng) phòng, chống dịch Covid-19 khác nhau của các bộ như Bluezone, NCOVI, Vietnam Health, Sổ sức khoẻ điện tử, Quản lý cách ly...; hay của từng địa phương như HCDC App, Y tế HCM, mới nhất là VNEID (do TP.HCM và Bộ Công an phối hợp xây dựng)...



Theo ông Đỗ Lập Hiển, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ phòng, chống Covid-19 quốc gia - đơn vị được giao xây dựng các hệ thống quét mã QR Code, mỗi cá nhân sử dụng các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 được cấp một mã QR cá nhân.



Ông Hiển cho biết, việc hiển thị và sử dụng một mã QR cá nhân thống nhất trong tất cả các nền tảng, ứng dụng, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho mỗi người dân và các cơ quan, tổ chức khi thực hiện các nghiệp vụ phòng, chống dịch Covid-19.



“Bộ TT-TT đã hoàn thành xây dựng nền tảng QR quốc gia, hiện đang trong giai đoạn chờ các app kết nối, đồng bộ, dự kiến sẽ cần khoảng 1 tuần để thực hiện”, ông Hiển nói.



Liên quan tới việc hiện tại có rất nhiều app phòng, chống dịch Covid-19 khác nhau, đại diện Cục Tin học hoá (Bộ TT-TT) cho biết, người dân có thể lựa chọn cài đặt, sử dụng nền tảng, ứng dụng có cung cấp mã QR cá nhân phù hợp với nhu cầu và không cần cài đặt nhiều ứng dụng khác nhau.

Việc xây dựng quy chuẩn mã QR thống nhất phục vụ mục tiêu khi người dân ra đường, đến các điểm công cộng, nơi tập trung đông người phải quét mã QR. Các công sở, doanh nghiệp, cửa hàng, các nơi cung cấp dịch vụ... khi mở cửa phải đảm bảo việc giám sát ra vào bằng mã QR.



Cũng theo đại diện Cục Tin học hoá, về lâu dài, khi các nền tảng tích hợp thêm tính năng "thẻ xanh" Covid-19, cũng sử dụng chuẩn một mã QR để thuận lợi cho người dân.



Hôm qua, 10.9, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu sớm có ứng dụng mới, duy nhất phục vụ phòng, chống dịch, thuận tiện cho người sử dụng.



Đáng chú ý, đầu tháng 8, Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ TT-TT đã thống nhất người dân sẽ sử dụng chung một mẫu tờ khai y tế trong quá trình khai báo, di chuyển, đồng thời liên thông phần mềm Ncovi, Bluezone… Chủ trương này nhằm chấm dứt tình trạng có quá nhiều phần mềm, ứng dụng về khai báo y tế do các bộ, ngành phát triển, gây ra nhiều phiền hà cho người dân cũng như khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước.



Tuy nhiên, theo ghi nhận của Thanh Niên, đến nay đã hơn 1 tháng nhưng vẫn chưa có sự liên thông. Người dân phải khai báo y tế bằng QR code thông qua các phần mềm khác nhau; QR code của phần mềm Ncovi, Bluezone chưa được nhận diện bởi ứng dụng do Bộ Công an kiểm soát, hoặc ngược lại.



Theo Bộ TT-TT, các nền tảng phục vụ việc cung cấp, quản lý mã QR cá nhân cần tuân thủ Quy chế số 733/QC-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về quản lý dữ liệu y tế của người khai báo y tế từ các phần mềm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.



Các nền tảng, ứng dụng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trước khi triển khai cần được Bộ TT-TT và Bộ Y tế đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại tài liệu này.



Nền tảng, ứng dụng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được công bố tại website: https://covid19.tech.gov.vn. Đầu mối tổ chức việc tiếp nhận và đánh giá là Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia.



