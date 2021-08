(GLO)- Ngày 5-8, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1086/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh triển khai quét mã QR tại các điểm công cộng tại các địa phương chưa áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.





Quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh nguồn internet

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; các hội, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, triển khai quyết liệt sử dụng các ứng dụng khai báo y tế điện tử và quét mã QR tại các điểm công cộng tại các địa phương chưa áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg để quản lý, kiểm soát thông tin người ra, vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông; triển khai các giải pháp, hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân cần thực hiện quét mã QR theo quy định.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế triệt để triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng triệt để hệ thống công nghệ do Trung tâm Công nghệ phòng-chống Covid-19 quốc gia cung cấp để phục vụ trong quản lý, truy vết, đồng thời tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.



HÀ SỰ