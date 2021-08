Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

(GLO)- Ngày 28-7, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1036/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20-7-2021 của Chính phủ về tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên không gian mạng.





Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, tham mưu đề xuất UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, nhất là thông tin trên không gian mạng về công tác phòng-chống dịch tại địa phương để giải quyết, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân, doanh nghiệp.



Tăng cường rà quét, phát hiện kịp thời tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh và công tác phòng-chống dịch tại địa phương; khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật về Covid-19, chủ động phối hợp với Công an tỉnh, các lực lượng chức năng có liên quan kịp thời xác minh đối tượng phát tán tin giả; phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an để có biện pháp ngăn chặn nội dung vi phạm trên không gian mạng đối với các trường hợp không xác định được danh tính, nhân thân của đối tượng vi phạm; thực hiện thẩm định nguồn tin, công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật. Căn cứ thẩm quyền được giao, chủ động xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự thật, các đối tượng phát tán thông tin vi phạm pháp luật, gây hoang mang, hiểu lầm về tình hình dịch bệnh và công tác phòng-chống dịch tại địa phương.



HÀ SỰ