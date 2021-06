Facebook ra mắt Bulletin - công cụ tin tức cho nhà báo

Facebook ra mắt dịch vụ đăng ký nhận thư tin tức (newsletter) vào ngày 20.6 trong nỗ lực thu hút các cây viết có ảnh hưởng trên nền tảng của hãng khi ngày càng có nhiều cây viết tách khỏi các ấn phẩm truyền thống và hoạt động độc lập.



Facebook ra mắt công cụ thư tin tức Bulletin hôm 29.6. Ảnh: AFP

Để ra mắt Bulletin, Facebook đã dành nhiều tháng để tuyển dụng và trả trước cho hàng chục cây viết thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thể thao, giải trí, khoa học và y tế để đưa độc giả của những cây viết này đến với nền tảng của Facebook, theo New York Times.

Một số cây viết đáng chú ý trong số này gồm Malcolm Gladwell của New Yorker, nhà văn Mitch Albom, nhà tâm lý học tổ chức Adam Grant. Facebook có kế hoạch mở rộng chương trình và hợp tác với nhiều cây viết hơn trong thời gian tới, bao gồm cả những người tập trung vào các tin tức địa phương.

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg cho biết: “Mục tiêu ở đây là hỗ trợ hàng triệu người làm công việc sáng tạo. Ngày càng có nhiều cây viết độc lập khám phá ra các cách sử dụng tiếng nói của họ và kiếm tiền thông qua những con đường khác nhau, tương tự như nền tảng mà chúng tôi giới thiệu ở đây".

Những người tham gia Bulletin có thể chia sẻ bài viết của họ qua email cho người đăng ký, sử dụng phạm vi tiếp cận rộng lớn của mạng xã hội Facebook để xây dựng lượng người theo dõi cá nhân. Mark Zuckerberg cũng muốn Bulletin là nơi để các nhà báo quảng bá podcast và các dự án audio của họ, lý tưởng nhất là sử dụng các công cụ âm thanh mà Facebook giới thiệu gần đây.

Theo New York Times, dịch vụ mới là một phần của sự hồi sinh bản tin trong lĩnh vực truyền thông. Thư tin tức không mới nhưng có một số công ty khởi nghiệp gân đây tập trung vào phát triển hình thức này như Substack và Revue khiến mối quan tâm được hồi sinh. Nhiều đơn vị tin tức chính thống như The Washington Post, The Wall Street Journal và The New York Times cũng đang thử nghiệm thư tin tức để thu hút và giữ chân độc giả.

Zuckerberg từ lâu nhấn mạnh, Facebook là để “mang lại tiếng nói cho mọi người” và đã theo dõi sát sao sự phát triển của các công ty mới nổi như Substack. Substack cung cấp cho các cá nhân công cụ và cơ sở hạ tầng thanh toán để xây dựng và tăng lượng người theo dõi của riêng họ thông qua các thư tin tức email.

Sau khi theo dõi Substack, Zuckerberg lệnh xem xét việc xây dựng một sản phẩm cạnh tranh vào đầu năm nay. Twitter cũng thấy cơ hội ở thư tin tức và đã mua Revue hồi tháng Giêng.

Facebook đang thu hút các cây viết bằng cách không tính bất kỳ khoản phí đăng ký nào khi ra mắt trong khi phí của Substack là 10% và Revue là 5%. Facebook chưa cho biết liệu có tính phí không và nếu có thì vào thời điểm nào.

Những bài báo và podcast Bulletin ban đầu sẽ có sẵn trên các trang xuất bản của cá nhân cây viết, trên bảng tin Facebook (News Feed) và trong phần tab Tin tức (News) của Facebook.

THANH HÀ (LĐO)