Facebook tiếp tục mạnh tay 'phá vỡ' các ứng dụng bên thứ ba

Những ứng dụng của hãng thứ ba được phát triển liên quan đến Facebook thường bị chính ông lớn này loại bỏ.



Ứng dụng bên thứ ba bị Facebook buộc ngừng hoạt động. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Facebook có một truyền thống lâu đời trong việc “thanh trừng” khi nói đến các ứng dụng và nhà phát triển của bên thứ ba. Mạng xã hội này đã loại bỏ nhiều ứng dụng nhỏ trong quá khứ với lệnh ngừng hoạt động và hủy đăng ký, và có vẻ như Swipe for Facebook và Simple Social là những nạn nhân tiếp theo.

Cụ thể là các ứng dụng chính thống của Facebook dành cho nền tảng Android thường không mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng và đôi khi mọi người thích tải xuống các ứng dụng “wrapper” của bên thứ ba. Các ứng dụng nhỏ, nhanh và đơn giản hơn là những cách thay thế để truy cập Facebook nhưng mạng xã hội này muốn mọi người gắn bó với các ứng dụng chính thức của Facebook.

Theo SlashGear, các nhà phát triển của Swipe for Facebook và Simple Social đã nhận được thư ngừng hoạt động từ các luật sư của Facebook buộc họ phải xóa ứng dụng của mình khỏi Google Play. Nhà phát triển của Swipe for Facebook đã đăng thông báo: “Hôm nay, tôi đã nhận được một lá thư ngừng hoạt động và hủy bỏ từ một số luật sư đại diện cho Facebook Inc. Các tài khoản mạng xã hội của tôi trên Facebook và Instagram cũng đã bị vô hiệu hóa vĩnh viễn khiến việc liên hệ với người thân bị gián đoạn, cùng rất nhiều ký ức đẹp trên mạng xã hội này biến mất”.

Theo Phong Đỗ (TNO)