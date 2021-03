Tòa án Mỹ yêu cầu Intel bồi thường 2,2 tỷ USD do vi phạm bằng sáng chế

Tòa án Texas nêu rõ Intel đã vi phạm hai bằng sáng chế của VLSI, trong đó thiệt hại do vi phạm bằng sáng chế thứ nhất là 1,5 tỷ USD và bằng sáng chế còn lại là 675 triệu USD.



Tòa án Texas nêu rõ Intel đã vi phạm hai bằng sáng chế của VLSI. (Nguồn: finance.yahoo.com)



Ngày 2/3, một tòa án liên bang tại Texas (Mỹ) đã ra phán quyết yêu cầu hãng sản xuất chip máy tính Intel bồi thường 2,2 tỷ USD cho công ty VLSI Technology do vi phạm bằng sáng chế.



Trong phán quyết, tòa án Texas nêu rõ Intel đã vi phạm hai bằng sáng chế của VLSI, trong đó thiệt hại do vi phạm bằng sáng chế thứ nhất là 1,5 tỷ USD và bằng sáng chế còn lại là 675 triệu USD.



Theo tài liệu của tòa án, đơn kiện do công ty sở hữu trí tuệ VLSI đệ trình hồi đầu năm 2019, cáo buộc Intel vi phạm bằng sáng chế liên quan đến bộ nhớ đệm (memory cache) và bộ điều chỉnh điện áp trong chip của công ty này.



VLSI cho rằng Intel "cố ý che giấu" bằng sáng chế khi cấm các nhân viên đọc thông tin về chúng.



Sau phán quyết của tòa án, giá trị cổ phiếu của Intel trong phiên giao dịch cùng ngày đã giảm 2,6% xuống còn 61,24 USD.



Intel đã bày tỏ phản đối phán quyết trên và tuyên bố sẽ kháng cáo. Trong khi đó, VLSI - công ty từng mua bản quyền sử dụng chip của hãng công nghệ NXP (Hà Lan), hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Theo Minh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)