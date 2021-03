Tivi gập giá hơn 9,2 tỉ đồng

C SEED M1 là chiếc tivi sử dụng công nghệ MicroLED gập lại được, có giá bán 400.000 USD (khoảng hơn 9,2 tỉ đồng).



C SEED M1 có kích thước tới 165 inch- Ảnh: C SEED



Theo gizmochina, C SEED M1 có kích thước 165 inch dành cho những người đam mê phim ảnh nhưng thích sự tối giản. Dù có kích thước màn hình khổng lồ nhưng C SEED M1 được gấp lại dễ dàng và có thể đặt dưới sàn nhà.



C SEED M1 khác với các TV OLED vì nó sử dụng công nghệ MicroLED thay vì OLED thông thường. MicroLED được đánh giá là một trong những tương lai của công nghệ màn hình, vì nó kết hợp các tính năng tốt nhất của các công nghệ màn hình hàng đầu hiện nay. MicroLED có các điểm ảnh RGB tự phát sáng mà không cần đèn nền; tấm nền mỏng hơn OLED và cũng tiết kiệm điện hơn...



Tuy nhiên, một điểm yếu lớn đối với công nghệ này là nó vẫn chưa được sản xuất thành một tấm nền linh hoạt, không giống như OLED. Nói cách khác, công nghệ này chưa sản xuất ra được tấm hình nền tivi có kích thước lớn. Vì vậy để làm nên C SEED M1 kích thước 165 inch, C SEED đã chọn sử dụng 5 tấm hình nền riêng biệt ghép lại và có thể gấp vào nhau, tương tự như một chiếc quạt khổng lồ.



Màn hình của C SEED M1 gồm 5 tấm hình nền riêng biệt ghép lại -Ảnh: C SEED



Đây là một trong những lợi thế của tấm nền MicroLED, có thể được sử dụng để lắp ráp một chiếc TV lớn hơn nhiều từ các tấm nền nhỏ hơn. Các cụm màn hình nhỏ này khi ghép lại cũng liền mạch, vì vậy lúc bung ra nó như một màn hình đồng nhất khổng lồ. Nhà sản xuất cũng cho biết trong quá trình sử dụng M1 người dùng bật tính năng "Hiệu chỉnh khoảng cách" nên không có sự khác biệt trong hình ảnh được hiển thị giữa các bảng, hình ảnh rất liền mạch.



C SEED M1 do hãng điện tử C SEED sản xuất, có các màu vàng, đen và titan. Giá bán ra là 400 ngàn USD, chưa bao gồm phí lắp đặt. Năm 2013, Công ty C SEED có trụ sở ở Áo cũng từng giới thiệu chiếc tivi lớn nhất thế giới. Theo Orange, chiếc C SEED 201 trang bị màn hình rộng 201 inch và có giá bán 490.000 euro (gần 14 tỉ đồng khi đó).



C SEED 201 do hãng siêu xe Porsche thiết kế. Khi tắt, tivi được giấu đi, nhưng khi được bật lên, 7 tấm xếp sẽ “ngoi” lên từ dưới đất để tạo ra màn hình “khủng”. C SEED 201 được cấu thành bởi hơn 725.000 đèn LED vốn hiển thị 4,4 ngàn tỉ màu và sử dụng cảm biến dấu vân tay.

