iPhone 12 giảm 7 triệu đồng

Giai đoạn đầu tháng 3, giá iPhone tiếp tục có xu hướng giảm để kích cầu thị trường, nổi bật là iPhone 12 VN/A series đang được điều chỉnh giảm đến 7 triệu đồng, trong khi đó các model iPhone cũ cũng giảm mạnh, như Xs Max chỉ còn 12,19 triệu đồng.



iPhone 12 VN/A giảm đến 7 triệu đồng



Ghi nhận tại Di Động Việt, hệ thống bán lẻ di động uy tín, đại lý uỷ quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, iPhone vẫn duy trì sức mua lớn sau Tết với lượng bán tăng 15% so với dịp cuối năm, và dự kiến trong tháng 3, tháng có ngày Quốc tế phụ nữ sức mua sẽ tiếp tục tăng, nhất là khi đang có nhiều ưu đãi hấp dẫn.



iPhone 12 VN/A series vẫn đang có sức hút lớn trên thị trường, bằng chứng là sức mua tăng 20% so với tháng trước Tết. Thời điểm hiện tại, giá bán của dòng flagship này tiếp tục được tinh chỉnh giảm mạnh.

Cụ thể, iPhone 12 VN/A chỉ còn 21,49 triệu đồng với dung lượng 64GB, 22,99 triệu đồng với bản 128GB và chỉ còn 25,59 triệu đồng với bản iPhone 12 256GB. Trong khi đó, iPhone 12 Mini tiếp tục duy trì mức giảm đến 4,5 triệu đồng cho cả 3 dung lượng. iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max cũng được điều chỉnh lớn, mức giảm lên đến 7 triệu đồng, chỉ còn lần lượt là 26,99 triệu đồng cho bản 128GB; 29,59 triệu đồng cho bản 256GB và 33,99 triệu đồng cho bản 512GB. Đây được xem là mức giá bán tốt nhất của 2 model này từ thời điểm mở bán đến nay.



iPhone 11 giá chỉ còn 13,79 triệu đồng



So với tháng trước, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max tiếp tục giảm đến 700 ngàn đồng, nâng mức giảm so với giá thị trường lên đến 1,8 triệu đồng. Cụ thể, iPhone 11 Pro chỉ còn 16,39 triệu đồng và iPhone 11 Pro Max chỉ còn 19,59 triệu đồng, các dung lượng lớn cao hơn khoảng 2 triệu đồng. Cũng như các model iPhone cũ khác, iPhone 11 Pro, 11 Pro Max có ngoại hình mới 99%, được bảo hành 1 đổi 1 cùng ưu đãi trả góp 0%, Trade-in thu cũ đổi mới tại hệ thống Di Động Việt.





Thời điểm hiện tại, giá bán iPhone 11 cũ chỉ còn 13,79 triệu đồng cho bản 64GB, dung lượng 128GB cũng được giảm còn 15,19 triệu đồng. Ngoài giá bán tốt, người dùng mua iPhone 11 được hưởng thêm ưu đãi trả góp 0% lãi suất, Trade-in thu cũ đổi mới lên đời không bù tiền. Giá bán iPhone Xs chỉ còn 9,59 triệu đồng, trong khi iPhone Xs Max chỉ còn 12,19 triệu đồng. Việc được điều chỉnh giá mạnh mẽ dự kiến giúp 2 model này tạo nên cơn sốt trong tháng 3. Trong trường hợp lựa chọn Trade-in thu cũ đổi mới, người dùng tiết kiệm thêm 8,6 triệu đồng. Như vậy, mức bù thêm để sở hữu Xs, Xs Max chỉ còn từ 1,3 triệu đồng.



Trong khi đó, iPhone X 64GB cũ chỉ còn 8,99 triệu đồng, bản 256GB cũng giảm mạnh chỉ còn 9,79 triệu đồng. Đây là model mới 99%, ngoại hình đẹp, sử dụng ổn định tại thị trường Việt Nam trong vài năm tới, nhờ ưu thế là phiên bản quốc tế, sở hữu cấu hình mạnh mẽ. Ngoài ưu đãi về giá bán, đã giảm 900 ngàn đồng, người dùng mua iPhone X cũ có thể chọn lựa hình thức trả góp 0% lãi suất hoặc Trade-in thu cũ đổi mới tiết kiệm đến 7,3 triệu đồng.





iPhone X 64GB cũ chỉ còn 8,99 triệu đồng



Ngoại hình nhỏ gọn của iPhone 8 và camera kép chất lượng của iPhone 8 Plus vẫn là những yếu tố then chốt khiến 2 model này dự kiến có sức hút cao trong tháng 3, khi giá đã về mức thấp nhất từ trước đến nay. Cụ thể, iPhone 8 chỉ còn 5,5 triệu đồng, trong khi đó iPhone 8 Plus chỉ còn 7,99 triệu đồng. Cả hai đều là bản quốc tế ngoại hình 99%, nhận bảo hành 1 đổi 1 tại hệ thống Di Động Việt.

Theo KIM THANH (SGGPO)