Facebook chặn người Úc đọc và chia sẻ tin tức trên nền tảng

Đáp lại dự luật truyền thông mới của chính phủ Úc, Facebook thông báo cư dân mạng và hãng tin từ quốc gia này sẽ không thể đọc hoặc chia sẻ tin tức trên nền tảng được nữa.



Google, Facebook sắp đạt thỏa thuận trả tiền cho tin tức ở Úc

Úc cho rằng quyết định của Facebook quá mạnh tay và chỉ gây tổn hại danh tiếng của chính công ty - Ảnh chụp màn hình





Theo CNBC, các hãng tin Úc sẽ bị hạn chế đăng tin tức trên Facebook. Người dùng Facebook tại Úc không được chia sẻ tin trên nền tảng, không thể xem tin bài quốc tế, và ngược lại người dùng quốc tế cũng không thể tiếp cận những thông tin mới nhất từ Úc. Động thái mới của Facebook được xem như lời đáp trả khi chính phủ Úc yêu cầu các hãng công nghệ phải trả phí sử dụng nội dung mà báo chí nước sở tại cung cấp.



Campbell Brown - Phó chủ tịch đối tác tin tức toàn cầu của Facebook viết trong một bài đăng trên blog: “Dự luật Úc đề xuất không công nhận bản chất mối quan hệ giữa nền tảng của chúng tôi và các hãng tin. Trái ngược với những gì họ nói, Facebook không ăn cắp nội dung tin tức. Các hãng tin chọn chia sẻ câu chuyện của họ trên Facebook. Tôi hy vọng trong tương lai, chúng tôi có thể đưa tin tức đến người dân Úc lần nữa".



Song song đó, Google cũng từng đe dọa rút công cụ tìm kiếm khỏi Úc nhưng mới hôm qua đã ký thỏa thuận 3 năm với News Corp, đồng ý trả hàng trăm triệu USD để được phép sử dụng nội dung tin tức do News Corp cung cấp. News Corp là tập đoàn tin tức của ông Rupert Murdoch, đứng sau Wall Street Journal, New York Post ở Mỹ cùng nhiều tờ báo khác ở Anh và Úc.



Trước quyết định bất ngờ của Facebook, thủ quỹ liên bang Josh Frydenberg phát biểu tại họp báo: "Facebook đã sai lầm. Facebook không cần thiết làm vậy, họ quá nặng tay và sẽ tự làm tổn hại danh tiếng của chính mình tại Úc. Sự kiện hôm nay cho người dân Úc thấy sức mạnh thị trường to lớn của những gã khổng truyền thông kỹ thuật số".



Ý tưởng yêu cầu các hãng công nghệ trả tiền cho báo chí đã có từ lâu và News Corp là một trong những đơn vị ủng hộ nhiệt liệt nhất. Căng thẳng giữa báo chí và công nghệ đang leo thang khi cơ quan quản lý tại Mỹ và nhiều quốc gia khác cũng đang xem xét điều luật xung quanh vấn đề này.



Những năm gần đây, Facebook và Google bắt đầu tìm cách trả tiền cho các hãng tin tức thông qua nhiều chương trình khác nhau. Ví dụ Facebook tạo ra Facebook News để người dùng đọc tin chọn lọc từ các hãng tin được trả phí đăng bài. William Easton - Giám đốc điều hành Facebook ở Úc và New Zealand viết trên blog rằng Facebook đã có kế hoạch ra mắt tính năng này ở Úc nhưng chỉ triển khai "với các quy tắc phù hợp".



Google cũng cam kết chi 1 tỉ USD cho ứng dụng News Showcase, cho phép các hãng tin tự sắp xếp cách trình bày nội dung họ đăng trên nền tảng. Don Harrison - chủ tịch quan hệ đối tác toàn cầu của Google cho biết công ty đã hợp tác với hơn 500 hãng tin trên toàn thế giới. Là một phần trong thỏa thuận, tin tức của News Corp sẽ có mặt trên News Showcase. Trong thông cáo báo chí, tập đoàn cho biết quan hệ đối tác với Google sẽ bao gồm phát triển nền tảng đăng ký, chia sẻ doanh thu quảng cáo và đầu tư lĩnh vực báo audio và video.

Theo MAI ANH (TNO)