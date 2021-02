Cựu hacker Hiếu PC ra mắt website chống lừa đảo: Có gì đáng chú ý?

Website chongluadao.vn xuất phát từ dự án phi lợi nhuận ChongLuaDao của một cựu hacker Việt nổi tiếng vừa được ra mắt nhằm cảnh báo cho cộng đồng các website có an toàn hay không.



Chuyên gia Viettel được vinh danh ở cuộc thi bảo mật thế giới

Hacker kiếm 130.000 USD nhờ phát hiện lỗ hổng bảo mật

Website chống lừa đảo của cựu hacker Việt nổi tiếng. Ảnh chụp màn hình: Thế Lâm.





Tận dụng sức mạnh của cộng đồng



Mục tiêu của website chongluadao.vn phiên bản máy tính (và có cả phiên bản ứng dụng cho di động) nhằm tận dụng sự đóng góp của cộng đồng để kiểm tra, xác định xem một trang web nào đó có an toàn hay không, có phải là trang có nội dung xấu hay giả mạo, từ đó thực thi sứ mệnh bảo vệ người dùng khỏi những trang trên Facebook, YouTube, TikTok, các trang web giả mạo… có chứa mã độc hại, website lừa đảo và nội dung xấu.



Website chongluadao.vn được xây dựng dựa trên công nghệ học máy (Machine Learning), là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các kĩ thuật cho phép các hệ thống “học” tự động từ dữ liệu để giải quyết những vấn đề cụ thể. Đồng thời, với sự đóng góp từ báo cáo của cộng đồng để lành mạnh hóa không gian mạng.



Để sử dụng công cụ bảo mật này, người dùng chỉ cần tải xuống và cài đặt tiện ích mở rộng (extension) ChongLuaDao cho trình duyệt để có thể lướt web an toàn hơn.



Đóng góp của cựu hacker Việt



Website bảo mật chongluadao.vn do Ngô Minh Hiếu, nickname là HieuPC, thực hiện. Hiếu vốn là một hacker Việt người gốc Gia Lai. Tại Mỹ, Hiếu đã từng sử dụng kiến thức chuyên môn và thủ thuật trên mạng máy tính và Internet để đánh cắp dữ liệu về danh tính người dùng và lừa đảo thu lợi hơn 3 triệu USD.



Chuyên gia bảo mật Ngô Minh Hiếu. Ảnh: FBNV.



Sau khi bị phát hiện, Hiếu bị cơ quan mật vụ Mỹ bắt giam và chịu mức án tù hơn 7 năm và mới ra tù trong năm 2020. Ngô Minh Hiếu được đánh giá là một nhân tài thuộc lĩnh vực bảo mật. Và việc anh thực hiện dự án ChongLuaDao được xem là “cải tà qui chính” phục vụ cho cộng đồng với một việc làm có ích. Gần đây, Hiếu được cho là đã đầu quân cho Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.



Truy cập website chongluadao.vn, người dùng có thể tải về tiện ích này với các phiên bản dành cho trình duyệt Chrome, Cốc Cốc, Microsoft Edge. Đồng thời, tiện ích mở rộng này cũng có phiên bản ứng dụng để phục vụ người dùng di động.



Việc tải xuống và cài đặt tiện tích ChongLuaDao có video hướng dẫn. Tuy nhiên, điểm hạn chế là video hướng dẫn lướt qua quá nhanh gây khó khăn cho những người dùng không quá nhạy với các thao tác kĩ thuật cũng như những người không có nhiều am hiểu về cách sử dụng, cài đặt máy tính và smartphone vì theo dõi không kịp.



Sau khi việc cài đặt hoàn tất, quá trình sử dụng tương đối đơn giản và dễ sử dụng.



Cụ thể, sau khi cài đặt, phía trên góc phải màn hình máy tính sẽ xuất hiện 2 biểu tượng. Người dùng click vào biểu tượng Tiện ích (extension) màu xám của Chrome để chọn chế độ ghim cho biểu tượng tiện ích ChongLuaDao màu xanh ở sát bên cạnh.





Tiện ích chống lừa đảo có thể ghim trên màn hình máy tính để tiện sử dụng. Ảnh chụp màn hình. Thế Lâm.





Sau đó, mỗi lần truy cập vào bất cứ một trang web lạ hay quen nào đó, chỉ cần click vào biểu tượng xanh ChongLuaDao, tiện ích sẽ hiện ra một cửa sổ màu xanh. Một khi website cần kiểm tra được đánh giá là an toàn, biểu tượng ChongLuaDao sẽ hiển thị màu xanh, có thể còn kèm theo lệ phần trăm (%) về mức độ an toàn. Tương tự, nếu website đó hiển thị màu đỏ là cảnh báo có nguy cơ tiềm ẩn và màu xám là khuyến nghị người dùng nên cẩn thận.



Cũng có trường hợp nhiều website khi kiểm tra chưa cho thấy kết quả đánh giá. Khi đó trên cửa sổ hiện lên nút cho người dùng báo cáo về website đó với cấp độ từ 1 đến 5 sao. Thậm chí, ngay cả đối với các website được cho là an toàn người dùng vẫn được cung cấp nút báo cáo.



Tiện ích chongluadao.vn là một công cụ trực tuyến mô phỏng theo một số website chuyên đánh giá các trang web trên thế giới, qua đó tận dụng báo cáo từ cộng đồng để có thêm thông tin đánh giá về các website, tạo lập danh sách các trang web an toàn bảo vệ người dùng.

https://laodong.vn/kinh-te/cuu-hacker-hieu-pc-ra-mat-website-chong-lua-dao-co-gi-dang-chu-y-882602.ldo



Theo Thế Lâm (LĐO)