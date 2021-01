Chip não robot khai mở tiềm năng vật lý của máy móc

Các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đang xây dựng “bộ não” tùy chỉnh cho robot để giúp chúng hoạt động nhanh hơn, mạnh mẽ và nhận thức rõ hơn về môi trường xung quanh.

Chip mới có thể tạo điều kiện cho loại robot hình người tương tác tự nhiên hơn với con người ẢNH: AFP/GETTY IMAGES

Một nhóm nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Harvard nói rằng các chip máy tính đặc biệt của họ sẽ giúp robot nhận ra tiềm năng vật lý to lớn của chúng bằng cách tính toán trong bố cục vật lý chính xác của máy móc, giống như chức năng của não trong cơ thể người. Kết quả nghiên cứu sẽ được trình bày tại Hội nghị Quốc tế về Hỗ trợ Kiến trúc cho Ngôn ngữ lập trình và Hệ điều hành (International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems) vào tháng 4.2021, theo The Independent.

Sabrina Neuman, trưởng nhóm nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Khoa học Máy tính và Trí tuệ Nhân tạo (CSAIL) của MIT, cho biết bằng cách tính đến thiết lập phần cứng của robot, ví dụ như bố trí vật lý và khả năng cảm biến, chip mới có thể tạo điều kiện cho loại robot hình người tương tác tự nhiên hơn với con người và thực hiện các nhiệm vụ mà nó không thể làm được trước đây, bao gồm việc chăm sóc y tế tuyến đầu cho những bệnh nhân rất dễ lây nhiễm nhằm giúp giảm rủi ro cho nhân viên bệnh viện.

“Để robot được triển khai trên thực địa và hoạt động an toàn trong môi trường xung quanh con người, chúng cần phải có khả năng suy nghĩ và phản ứng rất nhanh. Các thuật toán hiện tại chạy trên phần cứng CPU không đủ nhanh”, Brian Plancher, một trong những đồng tác giả của nghiên cứu từ Đại học Harvard, nói.

Các chip tùy chỉnh cao được thiết kế cho một phần cứng cụ thể không phải là ý tưởng mới, robot hiện đại và iPhone cũng đang sử dụng loại chip này, nhưng cách tiếp cận mới gọi là điện toán robomorphic có thể cho phép tiến sĩ Neuman và nhóm nghiên cứu của cô thiết kế một loại chip mới hoạt động nhanh hơn 8 lần so với một CPU không tùy chỉnh dù hoạt động ở tốc độ xung nhịp chậm hơn.

Các kỹ sư tại công ty robot tiên phong Boston Dynamics đã ca ngợi tiến bộ nêu trên và nhận xét nó sẽ “mở khóa các hành vi thú vị” vốn trước đây được đánh giá là quá khó thực hiện.

“Nghiên cứu này rất đặc biệt vì nó cho thấy cách thiết kế mạch chuyên biệt có thể được sử dụng để tăng tốc độ thành phần cốt lõi trong trình điều khiển robot. Hiệu suất phần mềm rất quan trọng đối với robot vì thế giới thực không bao giờ dừng lại để chờ đợi robot suy nghĩ”, Robin Deits, kỹ sư robot tại Boston Dynamics, nói.

Theo Phương Anh (TNO)