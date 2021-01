Apple triển khai tính năng mới được chờ đợi từ lâu vào đầu mùa Xuân

Tính năng App Tracking Transparency được chờ đợi từ lâu sẽ nằm trong đợt nâng cấp phần mềm của iPhone có thể được thực hiện vào cuối tháng Ba hoặc trong tháng Tư tới.



(Nguồn: slashgear)

Apple dự kiến sẽ triển khai tính năng mới vào đầu mùa Xuân nhằm ngăn chặn các ứng dụng trên iPhone theo dõi người dùng, sau hơn sáu tháng trì hoãn nhằm xoa dịu Facebook và các dịch vụ kỹ thuật số khác vốn phụ thuộc vào việc theo dõi dữ liệu như vậy để hỗ trợ các quảng cáo bán hàng.

Mặc dù Apple không đưa ra một thời điểm cụ thể, khung thời gian nêu trên cho thấy tính năng App Tracking Transparency được chờ đợi từ lâu sẽ nằm trong đợt nâng cấp phần mềm của iPhone có thể được thực hiện vào cuối tháng Ba hoặc trong tháng Tư tới.

Sau khi hoãn thực hiện kế hoạch vào tháng 9/2020 do những phản đối của các ứng dụng, dẫn đầu là Facebook, Apple trước đó cho biết sẽ triển khai tính năng mới vào đầu năm nay.

Apple đang trì hoãn để cho Facebook và các nhà phát triển ứng dụng khác thêm thời gian để điều chỉnh trước một tính năng sẽ yêu cầu người sử dụng iPhone đồng ý để các ứng dụng theo dõi. Các nhà phân tích cho rằng một con số đáng kể người dùng sẽ không cho phép khi được hỏi.

Hiện người dùng iPhone thường xuyên bị các ứng dụng theo dõi khi cài đặt, trừ phi họ vào phần cài đặt để chặn.

Facebook tháng trước đã tăng cường phản đối tính năng kiểm soát tính bảo mật của Apple trong tháng trước đối với một loạt các quảng cáo toàn trang trên The New York Times, The Wall Street Journal và các tờ báo của Mỹ khác.

Chiến lược mới của Apple cho thấy một số dịch vụ kỹ thuật số miễn phí sẽ gặp khó khăn nếu không thể thu thập được thông tin cá nhân để phục vụ các quảng cáo.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)