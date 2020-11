Viên kim cương hồng tím siêu đắt và dự báo cạn kiệt trong tương lai

Một viên kim cương hồng tím cực kỳ quý hiếm khai thác ở Nga vừa được bán với giá 26,6 triệu USD vào ngày 11-11.





Nhà đấu giá Sotheby's tại TP Genève - Thụy Sĩ cho biết viên đá quý này có hình bầu dục hoàn mỹ và được đặt tên "The Spirit of the Rose" - theo tên một vở ba lê được biểu diễn bởi đoàn Ballets Russes và vũ công huyền thoại Vaslav Nijinsky vào năm 1911, theo hãng thông tấn Reuters.



Được Sotheby's mô tả là "kỳ quan thực sự của tự nhiên", viên kim cương trên được khai thác, cắt và đánh bóng ở Nga.



Với những phẩm chất vô song như thế, nó trở thành viên kim cương màu tím hồng lớn nhất từng xuất hiện trong cuộc đấu giá. Dự kiến ban đầu "The Spirit of the Rose" có thể thu về từ 23-38 triệu USD. Giá thầu mở ở mức 16 triệu USD và mức giá cuối cùng được chốt là 21 triệu USD, cộng thêm hoa hồng.



Viên kim cương màu tím hồng "The Spirit of The Rose". Ảnh: Reuters



Nhà đấu giá Sotheby's cho biết viên kim cương được một khách hàng ẩn danh mua qua điện thoại.



Chuyên gia trang sức Benoit Repellin, người phụ trách cuộc đấu giá, cho biết họ đã lập kỷ lục về mức giá dành cho viên kim cương có màu hồng tím sống động lạ mắt. Viên đá quý nặng 14,83 carat là viên kim cương hồng tím lớn nhất.



Được nhà sản xuất kim cương Alrosa của Nga khai thác vào tháng 7-2017, viên kim cương được cắt từ phiến pha lê màu hồng lớn nhất từng tìm thấy trong nước Nga, nhà đấu giá Sotheby's cho biết.



Trong những năm gần đây, những viên kim cương hồng chất lượng cao đặc biệt được giới siêu giàu coi trọng.



Mỏ Argyle ở miền Tây nước Úc, nơi cung cấp kim cương hồng lớn nhất thế giới, đã ngừng sản xuất vào tuần trước do cạn kiệt.



Ông Tobias Kormind - giám đốc điều hành của 77 Diamonds, cửa hàng kim cương trực tuyến lớn nhất châu Âu - cho biết: "Người mua may mắn có thể kiếm được lợi nhuận từ giá kim cương hồng tăng vọt trong những năm tới nhờ độ hiếm ngày càng tăng".

