Khai mạc Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn, an ninh mạng

Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn, an ninh mạng là một trong những sự kiện thường niên quy mô lớn và uy tín trong lĩnh vực an toàn và bảo mật thông tin tại Việt Nam.



Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn, an ninh mạng sẽ diễn ra trong cả ngày 10/11. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sáng 10/11, Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn, an ninh mạng (Vietnam Security Summit) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội dưới sự bảo trợ và chỉ đạo của Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với chủ đề “An toàn bảo mật thông tin trong kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn,” sự kiện hướng đến mục tiêu cung cấp một diễn đàn giúp các chuyên gia, nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trong và ngoài nước trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các rủi ro an toàn, an ninh mạng phi truyền thống và bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng.

Sự kiện bao gồm các hoạt động: Phiên Báo cáo chính được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sự chủ trì của lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông; 2 Hội thảo chuyên đề với chủ đề: Giám sát và ngăn ngừa hiểm họa an toàn, an ninh mạng cho các hạ tầng công nghệ thông tin trọng yếu quốc gia; Bảo vệ hệ thống thông tin doanh nghiệp thế hệ mới.

Theo tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, năm 2021, một số nghiên cứu quốc tế đã dự báo các chi phí liên quan đến vấn đề vi phạm bảo mật, tội phạm mạng, an ninh mạng sẽ tiêu tốn của các tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới 24,7 USD mỗi phút, tăng 2 USD so với năm 2020. Điều này có nghĩa là sẽ mất ít nhất 11,4 triệu USD mỗi phút cho các vấn đề liên quan đến vi phạm an ninh mạng trong năm 2021, tăng 100% so với năm 2015. Dự báo trung bình mỗi phút sẽ có 1,5 cuộc tấn công vào máy tính có kết nối Internet, 375 mối đe dọa mới được phát hiện, 16.172 bản ghi dữ liệu bị xâm phạm, 35 email spam COVID-19 được phân tích…

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, Việt Nam phải thực hiện mãnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong tất cả các ngành, các lĩnh vực. Vì vậy, nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng yếu, then chốt cần được đặc biệt ưu tiên trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh và tăng cường áp dụng công nghệ số trước tác động của dịch COVID-19 và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

Chính vì vậy, tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển cũng khẳng định Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam được tổ chức thường niên là cơ hội để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng mở rộng mối quan hệ hợp tác, tăng cường đoàn kết hơn nữa trong việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Song song với phiên Báo cáo chính và các Hội thảo chuyên đề, Triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng 2020 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 30 nhà cung cấp giải pháp bảo mật hàng đầu khu vực và trên thế giới như Viettel, Securitybox, VanTech, Netnam, DarkTrace, RSA, BeyondTrust, Palo Alto Networks, Fortinet, Huawei, Dahua, TrendMicro, HikVision, Cloudflare,…

Các giải pháp nổi bật được trưng bày trong triển lãm bao gồm: Bảo mật đám mây, bảo mật thiết bị đầu cuối, bảo mật thiết bị di động, quản lý truy cập và định danh, xác thực đa yếu tố/xác thực không mật khẩu, bảo mật sinh trắc học, IoT, CCTV và Hệ thống giám sát, bảo mật ứng dụng/kiểm thử xâm nhập, phòng chống mất dữ liệu/phishing, giải pháp ngăn ngừa rủi ro nội bộ DDoS, mã hóa, ảo hóa,…

