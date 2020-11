(GLO)- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1458/STTTT-CNTT về việc cảnh báo nguy cơ tấn công qua lỗ hổng trong Oracle Weblogic.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai các nội dung theo khuyến nghị và hướng dẫn vá lỗ hổng của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tại Công văn số 974/CATTT-NCSC.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của đơn vị, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin yêu cầu các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát các máy chủ web có sử dụng Oracle Weblogic để phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ tấn công thông qua lỗ hổng này. Trong trường hợp đã có dấu hiệu tấn công cần thực hiện rà soát toàn bộ máy chủ và hệ thống liên quan để phát hiện và loại bỏ các tập tin độc hại, mã độc mà đối tượng tấn công để lại trên hệ thống. Cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật cho ứng dụng.

Trong trường hợp chưa thể cập nhật bản vá cần triển khai các biện pháp để hạn chế, ngăn chặn việc khai thác lỗ hổng. Trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của Cục An toàn thông tin: Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), điện thoại: 02432091616, thư điện tử: ais@mic.gov.vn.

THANH SOẠN