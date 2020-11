54 đề cử xuất sắc được vinh danh tại Giải thưởng Smartcity 2020

Các 'ông lớn' công nghệ 'thống lĩnh' giải thưởng Tại Smartcity 2020, nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam đã khẳng định vị trí của mình khi được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng. Cụ thể, FPT đã được bình chọn là Doanh nghiệp xuất sắc cung cấp giải pháp công nghệ cho thành phố thông minh 2020 với 15 nền tảng, giải pháp được vinh danh. Các giải pháp của FPT trong các lĩnh vực Chính phủ số, Hạ tầng số, Giao thông thông minh, Y tế thông minh, Giáo dục thông minh, Du lịch thông minh, Nông nghiệp thông minh, Nhà máy thông minh đã được vinh danh ở hạng mục các giải pháp công nghệ cho các thành phố, dự án bất động sản, khu công nghiệp thông minh. Trong đó, có 2 giải pháp của FPT được đánh giá xuất sắc nhất (xếp hạng 5 sao – danh hiệu cao nhất dành cho các nền tảng, giải pháp đạt giải) là Nền tảng tích hợp và xử lý dữ liệu FPT - FPT.Fortuna và Nền tảng cung cấp dịch vụ trung tâm điều hành an ninh mạng FPT.EagleEye mSOC. Tập đoàn VNPT cũng có những giải pháp được vinh danh như Hệ thống thông tin quản lý đất đai, Trung tâm điều hành thông minh, VNPT IoT Platform, VNPT Smart Cloud; VNPT Pay, Hệ thống AI Camera giám sát an ninh, giao thông...; Trong khi đó, Viettel ghi danh với các giải pháp như Giải pháp định danh khách hàng điện tử Viettel eKYC; Viettel Pay, Hệ sinh thái Giao thông thông minh Viettel, Giải pháp Nông nghiệp thông minh ONE Farm...