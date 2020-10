Viêm kim cương hồng tím cực hiếm sắp bán đấu giá 38 triệu USD

Viên kim cương màu hồng tím cực hiếm được Sotheby’s bán đấu giá ở Thụy Sĩ vào tháng tới với giá khoảng 38 triệu USD.



Viên kim cương trắng siêu hiếm bán đấu giá với giá hời

Viên kim cương hồng tím cực hiếm được bán đấu giá 38 triệu USD vào tháng tới. Ảnh: CNN





CNN cho hay, viên kim cương được đặt tên là "The Spirit of Rose" (tạm dịch: Linh hồn của hoa hồng).



Viên kim cương 14,83 carat được bán đấu giá sau hơn 3 năm được phát hiện từ một mỏ ở đông bắc nước Nga.



Lấy tên từ vở ba lê của Nga năm 1911 "Le Spectre de la rose", viên ngọc được cắt từ khối kim cương thô 27,85 carat, thậm chí còn lớn hơn khối kim cương do Công ty khai thác mỏ Alrosa phát hiện vào năm 2017.





Viên kim cương được cắt từ khối kim cương thô 27,85 carat. Ảnh: CNN





Những người thợ kim hoàn đã phải mất một năm để cắt và đánh bóng viên kim cương. Nó sẽ được trưng bày ở Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Đài Bắc (Trung Quốc) trước khi đến Geneva để bán đấu giá vào ngày 12.11.



Theo Chủ tịch toàn cầu về trang sức của Sotheby's, Gary Schuler, độ quý hiếm của viên kim cương là do kích thước và màu sắc của nó, được cho là "màu hồng lạ mắt" và “hoàn mỹ ở bên trong” khi nó thuộc nhóm kim cương chứa ít hoặc không chứa nitơ.



“Chỉ 1% trong tổng số kim cương hồng lớn hơn 10 carat và hiển thị màu sắc sống động, phong phú", Schuler cho hay.



Theo tổ chức phi lợi nhuận Fancy Color Research Foundation, giá của kim cương đã tăng 116% từ năm 2010 đến năm 2019.





Viên kim cương hồng tím siêu hiếm được mong đợi bán đấu giá 38 triệu USD. Ảnh: CNN



Năm 2017, Viên kim cương hồng Pink Star nặng 59,60 carat giá 71,2 triệu USD đã trở thành viên kim cương đắt nhất từng được bán đấu giá bởi Sotheby's ở Hong Kong.



Trước đó, kỷ lục đấu giá thế giới thuộc về viên kim cương hồng Graff Pink 24,78 carat với giá 46,16 triệu USD.



Người đứng đầu cuộc đấu giá vào tháng tới, Benoit Repellin, cho biết những viên kim cương màu hồng hiện chiếm 5 trong số 10 viên kim cương giá trị nhất từng được bán đấu giá.



“Doanh số của việc bán đấu giá trong thập kỷ qua là minh chứng cho sự đánh giá ngày càng cao và nhận thức về sự khan hiếm lớn của những kho báu thiên nhiên trên khắp thế giới. Với nguồn cung những viên đá tuyệt đẹp này trở nên hạn chế hơn bao giờ hết, chúng có khả năng tiếp tục được đánh giá cao hơn nữa", ông Repellin nhận định.



Viên kim cương Spirit of the Rose sẽ được đem đấu giá cùng với 25 món hàng quý khác của Sotheby's.



https://laodong.vn/the-gioi/viem-kim-cuong-hong-tim-cuc-hiem-sap-ban-dau-gia-38-trieu-usd-844553.ldo

Theo HỒNG HẠNH (LĐO)