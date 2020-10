Kaspersky sẵn sàng chia sẻ các giải pháp bảo mật với Việt Nam

Kaspersky coi Việt Nam là một trung tâm an ninh mạng của khu vực và Kaspersky rất vinh dự được tham gia vào các chiến dịch của Việt Nam nhằm tạo ra một không gian mạng an toàn.



Ảnh minh họa. (Nguồn: aithority.com)

Ông Stephan Neumeier, Giám đốc điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tập đoàn an ninh mạng toàn cầu Kaspersky (Nga) cho biết hãng này sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp bảo mật để giúp bảo vệ Việt Nam khỏi các cuộc tấn công mạng.

Ông Neumeier khẳng định “Kaspersky và nhóm các nhà nghiên cứu của chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm và các giải pháp bảo mật mà chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam."

Theo ông, cũng giống tình hình ở các nước khác trên thế giới, do đại dịch COVID-19, người dùng ở Việt Nam đã tăng cường sử dụng Internet.

Theo kết quả cuộc khảo sát mà Kaspersky thực hiện vào tháng 5/2020, trong số 760 người Đông Nam Á được hỏi, 6/10 người dùng Internet trong khu vực thừa nhận họ dành nhiều thời gian trực tuyến hơn bao giờ hết. Hầu hết người dùng Internet trong khu vực hiện nay dành từ 5-10 giờ trực tuyến mỗi ngày.

Điều này cho thấy công nghệ là công cụ mạnh mẽ để duy trì cảm giác bình thường của chúng ta đến mức nào. Mặt khác, sự gia tăng ảnh hưởng và sự hiện diện của Internet trong cuộc sống của chúng ta cũng mở ra cơ hội cho tội phạm mạng hoạt động.

Kaspersky đã hợp tác với Chính phủ Việt Nam từ nhiều năm qua trong lĩnh vực bảo vệ đất nước trước tội phạm mạng và xây dựng năng lực an ninh mạng quốc gia. Ví dụ, Kaspersky đã ký Bản ghi nhớ với Cục An toàn Thông tin (AIS) vào năm 2018 và Trung tâm An ninh mạng Quốc gia (NCSC) vào năm 2019.

Hiện Việt Nam đang triển khai Chiến dịch quốc gia “rà soát, bóc gỡ mã độc trên toàn quốc.” Theo ông Stephan Neumeier, đây là một ví dụ điển hình tuyệt vời về cách các tổ chức công và tư có thể làm việc cùng nhau để tạo ra một không gian mạng an toàn hơn.

Chính phủ Việt Nam làm việc với một số đối tác tư nhân, bao gồm cả Kaspersky, điều này có nghĩa là cùng hợp lực chống lại kẻ thù chung là tội phạm mạng. Kaspersky tin tưởng rằng thông qua sự hợp tác này, hai bên sẽ cùng đạt được các mục tiêu của chiến dịch là giảm mức độ lây nhiễm phần mềm độc hại và số lượng địa chỉ IP trong 10 mạng botnet phổ biến tại Việt Nam.

Về tiềm năng thị trường Việt Nam và triển vọng hợp tác với Việt Nam của Kaspersky, ông Stephan Neumeier cho rằng, Việt Nam là thị trường trọng điểm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sự phổ biến Internet tại Việt Nam đang ngày càng lớn và sẽ tiếp tục tăng trong vài năm tới.

Chính phủ Việt Nam cũng đang tích cực thúc đẩy các chương trình số hoá và công nghiệp 4.0, song song với nỗ lực nâng cao nhận thức về an ninh mạng ở trong nước.

Do đó, Kaspersky coi Việt Nam là một trung tâm an ninh mạng của khu vực và Kaspersky rất vinh dự được tham gia vào các chiến dịch của Việt Nam nhằm tạo ra một không gian mạng an toàn ở cấp độ có tổ chức và quốc gia.

Văn Khoa (TTXVN/Vietnam+)