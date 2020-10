iPhone 12 ra mắt: Không phải người dùng, Apple mới là "thượng đế"!

“Người tiêu dùng là thượng đế”, câu nói chúng ta đã được nghe từ lâu. Tuy nhiên, với iPhone 12, có lẽ đã có sự hoán đổi ngược lại, Apple mới là “thượng đế”.



Apple được kỳ vọng doanh thu lớn từ loạt iPhone 12

Không còn kèm tai nghe EarPods và củ sạc nhanh, hộp đựng iPhone 12 dẹp đi trông thấy so với trước đây. Ảnh: Apple.



Có thể nói, với người dùng iPhone, sốc và sốc, khi iPhone 12 bán ra sẽ không còn kèm theo tai nghe và cục sạc nhanh 18W như từng kèm theo iPhone 11.



Như vậy, với thế hệ iPhone mới ra mắt năm 2020, Apple đã “cắt cái rụp” tai nghe EarPods và củ sạc nhanh 18W vốn được trang bị cho iPhone thế hệ trước đó.



Truyền thông dùng chữ “Apple không còn tặng kèm tai nghe và củ sạc cho iPhone 12”. Tuy nhiên, cần khẳng định đó không phải là tặng thêm, mà là đã tính tất tần tật vào giá bán.



Nhà “táo khuyết” vốn dĩ chẳng có gì tặng miễn phí. Còn nhớ hai năm trước, khi Apple quyết định cắt suất giắc cắm 3,5mm (thường để cắm tai nghe EarPods hoặc các loại tai nghe khác) trên iPhone mới ra mắt và thay bằng cổng Lightning, Apple đã để kèm trong hộp máy dây nối từ cổng Lightning đến cổng USB Type C. Tuy nhiên năm sau đó, Apple đã buộc người dùng muốn có dây chuyển đổi này phải “xì ra” 9USD.



Cắt suất tai nghe EarPods bán kèm theo iPhone 12 chưa thực sự gây phản ứng, bất mãn đối với người dùng, bởi người dùng có rất nhiều lựa chọn khác. Trên thực tế, một tai nghe chất lượng tầm tầm EarPods trên thị trường hiện cũng không quá đắt.



Tuy nhiên, việc Apple đột ngột cắt suất củ sạc bán kèm theo máy thì gây ra bực bội và bất mãn thật sự. Là bởi, củ sạc 18W vốn dĩ có tốc độ sạc khá nhanh. iPhone 11 cạn pin chỉ cần sạc khoảng hơn 1 giờ đã có thể đầy.



Những người dùng iPhone thì đều có thể thấy rằng, thứ kém nhất trong iPhone so với Android Phone chính là pin, nhanh cạn và nhanh chai, do đó người dùng rất hay phải sạc vào giữa ngày sau vài tháng sử dụng máy. Việc có củ sạc 18W, cùng với dây sạc, đồng bộ theo công nghệ của Apple, giúp việc sạc iPhone cũng thuận lợi và nhanh đầy pin hơn.



Còn bây giờ, với iPhone 12, Apple cắt đi suất củ sạc nhanh 18W, chỉ còn bán kèm sợi cáp với một đầu để cắm vào cổng Lightning và đầu còn lại giao tiếp với cổng USB Type C, có thể nói là làm khó người dùng. Người dùng phải tự tìm nguồn sạc có cổng kết nối USB-C thì mới có thể cắm vào được, cực kì bất tiện.





Cắt đi 2 món kèm theo nhưng giá iPhone 12 vẫn không giảm so với thế hệ iPhone 11. Ảnh: Apple.





Giải thích của Apple là việc cắt suất tai nghe và củ sạc nhằm “bảo vệ môi trường” vì giúp giảm thiểu sử dụng nguyên liệu thô, thu nhỏ hộp đựng giúp vận chuyển được nhiều máy hơn và giảm phát thải cho phương tiện vận chuyển. Tất cả những lập luận đó, cũng chỉ từ một phía Apple áp đặt đối với người dùng. Hay nói chính xác hơn, người dùng không phải là “thượng đế” trong cách hành xử này của Apple, mà chính Apple mới là “thượng đế”.



Thế nhưng, ngay trong ngày 14.10, bên cạnh những người dùng bày tỏ sự bực bội, bất mãn với Apple về việc cắt suất củ sạc nhanh bán kèm iPhone 12, thì cũng có không ít ifans chấp nhận thực tế này, thậm chí còn quay ra khen Apple.



Ifans thì xưa nay vốn dĩ đã quen với việc Apple cho gì xài nấy chứ ít bao giờ đòi hỏi như người dùng Android Phone. Tình yêu của ifans đối với “táo khuyết” có nhiều điểm vô lí đến khó lí giải theo lí tính, cho nên có giận rồi cũng nhanh qua cho dù bị Apple cắt suất luôn vị trí “thượng đế” của họ.



Theo Thế Lâm (LĐO)