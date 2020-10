21 ứng dụng rất phổ biến cần xóa gấp vì khiến điện thoại gần như vô dụng

Các chuyên gia bảo mật vừa cảnh báo người dùng Android về mối nguy hiểm mới được phát hiện ẩn nấp trong Google Play Store.

Những ứng dụng này thúc giục bất kỳ ai có thể đã trở thành nạn nhân của làn sóng phần mềm quảng cáo trong vài tháng qua nhanh chóng thoát khỏi tai họa dai dẳng này. Tất nhiên, hiện tượng phần mềm quảng cáo độc hại hầu như không mới khi đã có mặt ở khắp nơi trên nền tảng di động phổ biến nhất, nhưng các phần mềm độc hại này được Avast đánh giá là rất xấu và xóa ngay nếu không muốn quá muộn.

Avast cho biết, dựa vào các hành vi và xem xét hàng trăm đánh giá của người dùng, 21 ứng dụng sau cần được xóa ngay nếu người dùng đã cài đặt chúng trên điện thoại Android của mình dựa trên mức độ phổ biến, bao gồm Shoot Them; Crush Car; Rolling Scroll; Helicopter Attack - New; Assassin Legend - 2020 New; Helicopter Shoot; Rugby Pass; Flying Skateboard; Iron it; Shooting Run; Plant Monster; Find Hidden; Find 5 Differences - 2020 New; Rotate Shape; Jump Jump; Find the Differences - Puzzle Game; Sway Man; Desert Against; Money Destroyer; Cream Trip - New; và Props Rescue.

Câu hỏi đặt ra là các vấn đề xảy ra với những ứng dụng này là gì? Phần lớn trong số đó thoạt nhìn không có vẻ độc hại hoặc rất đáng ngờ, nhưng các chuyên gia tại Avast đã kiểm tra kỹ lưỡng chúng trong vòng 4 tháng qua và thấy rằng, một loạt các bài đánh giá cho các ứng dụng được liệt kê ở trên đã đề cập đến các quảng cáo YouTube hướng đến một chức năng hoàn toàn khác nếu người dùng thực sự nhận được khi tải chúng.

Sau khi thu hút sự chú ý của mọi người bằng các quảng cáo lừa dối, các nhà phát triển mờ ám của 21 ứng dụng độc hại được xác định trong báo cáo mới này sẽ bắt đầu tấn công khách hàng của họ bằng nhiều quảng cáo hơn, nhiều quảng cáo xuất hiện bên ngoài ứng dụng làm người dùng gần như rất khó sử dụng điện thoại của mình.

Cũng theo Avast, nếu gặp trường hợp đã bị tấn công bởi các phần mềm độc hại này, người dùng có thể sử dụng ứng dụng bảo mật của hãng nhằm lấy lại toàn quyền kiểm soát smartphone và loại bỏ một số quảng cáo khó chịu đó là chưa kể làm chậm hệ thống và tác động lớn đến trải nghiệm tổng thể của người sử dụng.

Theo Kiến Tường (Dân Việt)