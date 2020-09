Mỹ hạn chế xuất khẩu cho nhà sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc SMIC

Mỹ đã áp lệnh cấm xuất khẩu cho nhà sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc SMIC, sau khi Washington kết luận việc này có "rủi ro không thể chấp nhận được", với lý do thiết bị cung cấp cho hãng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự.



Mỹ: Tòa án California chặn lệnh cấm tải WeChat của chính phủ

Ứng dụng TikTok gỡ hơn 104 triệu video có nội dung bạo lực

Mỹ áp lệnh cấm xuất khẩu cho nhà sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc SMIC - Ảnh: REUTERS





Theo một lá thư từ Bộ Thương mại Mỹ đề ngày 25-9 (giờ Mỹ) do Hãng tin Reuters thu thập được, các nhà cung cho một số thiết bị của SMIC nay sẽ phải đăng ký cấp phép để xuất khẩu cho hãng này.



Động thái mới nhất đánh dấu sự thay đổi trong chính sách của Mỹ so với đầu năm nay. Theo 3 nguồn thạo tin của Reuters, thời điểm đó Bộ Thương mại Mỹ thông báo doanh nghiệp không cần đăng ký giấy phép bán sản phẩm phục vụ "người dùng cuối trong lĩnh vực quân sự" để bán hàng cho SMIC.



Phía SMIC cho biết họ chưa nhận được thông báo chính thức về các giới hạn mới, đồng thời khẳng định họ không có quan hệ với quân đội Trung Quốc.



"Chúng tôi tái khẳng định SMIC chỉ sản xuất vật liệu bán dẫn và cung cấp thiết bị để phục vụ cho người dân bình thường và thương mại. Công ty không có quan hệ với quân đội Trung Quốc và không sản xuất cho bất cứ mục đích sử dụng hay người dùng cuối nào liên quan đến quân đội", SMIC tuyên bố.



SMIC là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Trung Quốc mới nhất đối mặt với các giới hạn thương mại của Mỹ liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia.



Chính quyền Mỹ cũng đã giới hạn nguồn cung chip điện tử cho hãng Huawei Technologies bằng cách bổ sung hãng này vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ.



Gần đây, Mỹ đã áp lệnh cấm ứng dụng mạng xã hội nổi tiếng TikTok vì e ngại về an ninh quốc gia, xuất phát từ việc TikTok thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc là ByteDance.



Dù vậy, lệnh cấm đối với SMIC không nghiêm trọng bằng việc bị đưa vào danh sách đen, điều có thể gây khó khăn cho việc xin bất kỳ giấy phép xuất khẩu nào.



Hồi đầu tháng 9, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đang làm việc với các cơ quan khác để xác định xem có nên đưa SMIC vào danh sách đen vì các liên kết có mục đích với quân đội Trung Quốc hay không.

Theo NGUYÊN HẠNH (TTO)