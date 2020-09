Microsoft chi 7,5 tỉ USD mua nhà phát hành game ZeniMax Media

Điều này có thể được xem là một trong những sự kiện lớn nhất trong lĩnh vực game của năm 2020. ZeniMax Media là đơn vị phát hành các tựa game nổi tiếng như Fallout, The Elder Scrolls và Doom.

Microsoft tự tạo lợi thế cho mình trước đối thủ Sony ẢNH: MICROSOFT

Theo Engadget, nhà sản xuất Xbox vừa ký một thỏa thuận mua lại ZeniMax Media, một nhà phát hành game sừng sỏ. “ZeniMax Media” có thể nghe khá lạ lẫm nhưng tên của các studio mà nó sở hữu chắc chắn sẽ tạo cảm giác quen tai, bao gồm id Software (tựa game Doom, Quake), Arkane Studios (tựa game Dishonored, Prey), Tango Gameworks (tựa game The Evil Within) và Bethesda Game Studio (tựa game The Elder Scrolls, Fallout).

Microsoft chi trả 7,5 tỉ USD trong một thỏa thuận hoàn toàn bằng tiền mặt, dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa cuối năm 2021, tùy thuộc vào sự chấp thuận của pháp luật. ZeniMax Media được định giá khoảng 2,5 tỉ USD vào năm 2016 và đã là chủ đề của nhiều ý định thâu tóm trong năm nay. Một thông tin được đăng tải trên diễn đàn Reddit nói rằng Sony cũng từng để mắt đến một trong những nhà phát hành game lớn quanh họ.

Người đứng đầu bộ phận Xbox Phil Spencer cho biết mối quan hệ giữa Microsoft và các studio của ZeniMax luôn thân thiết. Sau tất cả, id Software đã tạo ra Wolfenstein và Doom, mang đến vị thế lớn cho hai cái tên này trong lịch sử game trên máy tính. Spencer xác nhận, nhờ vào thỏa thuận, một số tựa game của Bethesda Game Studio sẽ được đưa lên Xbox Game Pass cho cả người chơi console và máy tính trong thời gian tới.

Không chỉ vậy, Microsoft cũng sẽ sớm sở hữu studio Tango Gameworks, đơn vị đã tạo ra một vài tựa game độc quyền cho PlayStation. Theo dự tính, tựa game Ghostwire: Tokyo của Tango và tựa game Deathloop của Arkane sẽ có mặt trên PS5, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy chúng sẽ được đưa lên Xbox.

Có thể nói, Microsoft đã cao tay trong hoạt động tiếp thị khi lựa chọn thời điểm tuyên bố thông tin trên, ngụ ý rằng các tựa game hấp dẫn sẽ xuất hiện trong Game Pass, cùng với bối cảnh sản phẩm máy chơi game mới của họ chuẩn bị ra mắt vào ngày 22.9.

Theo Phú Uy (Thanh Niên)