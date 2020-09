iPhone 5G của Apple có thể sẽ được ra mắt muộn hơn dự kiến

Hầu hết các nhà phân tích nhận định Apple sẽ lùi kế hoạch ra mắt các mẫu iPhone 5G đến tháng 10/2020, do các hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 ảnh hưởng tới hoạt động nghiên cứu mẫu này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Verge)

Broadcom, nhà cung cấp chip của Apple Inc, ngày 3/9 cho biết việc đẩy mạnh xuất hàng sẽ diễn ra vào quý cuối năm nay, muộn hơn một quý so với hầu hết các năm, cho thấy iPhone đời mới sẽ được ra mắt muộn hơn so với thông thường là vào cuối tháng Chín hàng năm.