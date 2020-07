TP.HCM dần phủ sóng hệ thống camera nhận dạng người và xe cộ

Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM cho biết TP đã nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống nhận dạng người và phương tiện nghi vấn phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.



Trung tâm điều hành và quan sát hình ảnh an ninh trật tự đặt tại trụ sở Công an quận 10, TP.HCM - Ảnh: MAI HƯƠNG

Báo cáo của Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM ngày 16-7 cho thấy kết quả thử nghiệm tỉ lệ chính xác cao khi nhận dạng biển số xe bốn bánh đạt 95,5%, xe hai bánh đạt 87,1% qua hệ thống nhận dạng.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đang hoàn thiện thủ tục, quy trình đầu tư nhiều dự án phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, tiêu biểu như dự án xây dựng Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố, bổ sung hệ thống camera giám sát và thiết bị phương tiện kỹ thuật phục vụ đảm bảo an ninh trật tự, trang bị hệ thống bản đồ số và thiết bị định vị vệ tinh GPS, tích hợp tối ưu và nâng cấp hệ thống thông tin chỉ huy điều hành ứng cứu khẩn cấp.

Ở cấp cơ sở, nhiều quận cũng đã chủ động, tiên phong trong việc xây dựng trung tâm điều hành và quan sát an ninh trật tự.

Chẳng hạn như ở quận 10, trung tâm điều hành này được đặt ngay trụ sở công an quận. Hệ thống gồm 45 camera tại các vị trí trọng điểm trên địa bàn quận và tích hợp 345 camera hiện có do công an 15 phường quản lý vào hệ thống chung của trung tâm.

Thông tin các camera được tích hợp và quản lý trên nền tảng bản đồ số với tọa độ và địa chỉ chính xác, cho phép truy xuất hình ảnh camera theo khu vực và địa chỉ cụ thể.



Mỗi ca trực có 3 cán bộ chiến sĩ công an đảm nhận nhiệm vụ ghi nhận tất cả thông tin truyền về Trung tâm điều hành và quan sát hình ảnh an ninh trật tự quận 10 - Ảnh: MAI HƯƠNG

Qua vận hành, bước đầu trung tâm điều hành ở quận 10 đạt được hiệu quả tích cực. Trong năm 2019, qua trích xuất camera đã giúp lực lượng công an phát hiện xử lý 26 vụ phạm pháp hình sự, 6 vụ cướp giật, 17 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cướp tài sản, bắt giữ 26 đối tượng.

Ngoài ra, thông qua hệ thống camera giám sát đã phát hiện 7 vụ, 26 đối tượng (sử dụng ma túy, tổ chức đá gà…), phát hiện 162 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tại quận 12, Trung tâm chỉ huy hình ảnh và an ninh quận đã tích hợp 600 camera hiện hữu tại các khu dân cư, các dự án, đồng thời UBND quận còn tích hợp 108 camera tại trụ sở hành chính quận vào trung tâm an ninh này. Trong giai đoạn kế tiếp, quận sẽ tiếp tục lắp đặt gần 290 camera tại 161 điểm nóng và 14 giao lộ cần giám sát.

Còn ở quận 1, Trung tâm điều hành đô thị thông minh của quận đã tích hợp được trên 1.100 camera và 128 đầu thu, trong 2 năm qua hệ thống này đã gửi hơn 14.700 tin nhắn cảnh báo.

Theo yêu cầu của lãnh đạo UBND TP.HCM, trong năm 2020, toàn bộ các quận huyện của TP phải trình được đề án xây dựng đô thị thông minh tại địa phương mình.

MAI HƯƠNG (TTO)