Đưa mạng 5G vào khai thác từ tháng 10-2020

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tận dụng cơ hội để phát triển công nghiệp công nghệ thông tin với định hướng "Make in Vietnam", đưa mạng 5G vào khai thác…

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam". Ảnh: LÊ SƠN

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho biết từ nay đến hết năm 2020 sẽ hỗ trợ hướng dẫn để 100% các địa phương lập kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới nhằm nâng tỉ lệ dùng chung cơ sở hạ tầng thụ động lên 17-20%.

Đồng thời, bộ này sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) để đảm bảo mỗi người dân có một máy điện thoại thông minh.

Bên cạnh đó, mỗi hộ dân cần có một đường cáp quang Internet để tạo tiền đề cho công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và chính phủ điện tử.

Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cho phép các doanh nghiệp viễn thông tiến hành triển khai cung cấp dịch vụ 5G tại các khu công nghệ thông tin tập trung như các khu công nghiệp, nghiên cứu, các trường đại học và tại các khu vực trung tâm mỗi tỉnh, thành phố.

"Trong tháng 7-2020, Bộ Thông tin và truyền thông triển khai thử nghiệm thiết bị 5G Việt Nam và tiến tới triển khai thử nghiệm thương mại mạng 5G sử dụng thiết bị Việt Nam vào tháng 10-2020" - Thứ trưởng Phan Tâm cho biết.

Các doanh nghiệp Việt đã sản xuất được điện thoại thông minh 5G và đang phát triển mạng 5G chuẩn bị cho thương mại hóa. Ảnh: LÊ SƠN

Đề cập đến những việc trọng tâm mà Bộ Thông tin và Truyền thông cần làm ngay, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng đại dịch Covid-19 mang tới nhiều cơ hội để Việt Nam có thể tận dụng và vươn lên phát triển đột phá.

"Đây là lúc cần phát huy điều đó để đất nước bứt phá vươn lên, thay đổi thứ hạng. Chúng ta có thể nhân cơ hội này đầu tư mạnh cho chuyển đổi số, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam", ông Hùng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng dù toàn cầu hóa, mở cửa, Việt Nam vẫn phải tính đến các tình huống bị cô lập. Điều này chỉ có thể được giải quyết bằng cách xây dựng nền kinh tế tự chủ "Make in Vietnam".

Trong 6 định hướng lớn của ngành thông tin và truyền thông trong thời gian tới, ông Hùng cho rằng bưu chính trở thành hạ tầng mạng lưới đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu; viễn thông trở thành hạ tầng số, bao gồm hạ tầng viễn thông băng rộng và hạ tầng điện toán đám mây; ứng dụng công nghệ thông tin trở thành chuyển đổi số.

An toàn thông tin với sứ mệnh làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng; công nghiệp công nghệ thông tin với sứ mệnh "Make in Vietnam" và báo chí truyền thông với sứ mệnh khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng...

T. HÀ (TTO)