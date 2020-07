Apple đón tin vui trước ngày ra mắt iPhone 12

Hãng nghiên cứu Cowen vừa cho biết nhu cầu smartphone toàn cầu đang tiếp tục cải thiện trong bối cảnh Covid-19, tạo cơ sở cho Apple kỳ vọng sự thành công đến với dòng iPhone 12 sắp tới.

Theo Cowen, mặc dù iPhone thế hệ tiếp theo sẽ ra mắt trong khoảng đầu quý 4/2020 nhưng sản lượng và tính sẵn có của thiết bị có thể chậm hơn một chút do tác động của Covid-19 đối với các mốc thời gian phát triển tổng thể. Sự thay đổi này có thể kéo dài 1-2 tháng.

Cowen vẫn đưa ra dự đoán doanh số iPhone của Apple trong quý 3/2020 vẫn ở mức 40 triệu chiếc. Với mức tăng trưởng 14% theo quý, các nhà nghiên cứu tin rằng đây là một dấu hiệu tích cực cho cổ phiếu của Apple.

Liên quan đến báo cáo trong quý 4/2020, Cowen cho biết Apple sẽ bán được khoảng 73 triệu chiếc, tăng so với dự đoán trước đó là 69 triệu. Trong số này, khoảng 81% lượng iPhone bán ra thuộc về dòng iPhone 12 mới. Tổng số iPhone 12 trong nửa cuối năm 2020 sẽ rơi vào khoảng 70 triệu chiếc, thấp hơn so với 84 triệu iPhone đạt được trong hai chu kỳ iPhone trước đó. Ngoài ra, tổng sản lượng iPhone trong năm 2020 sẽ rơi vào khoảng 185 triệu chiếc, giảm 6,6% so với năm trước.

Liên quan đến thị trường smartphone rộng lớn hơn, Cowen dự đoán doanh số smartphone toàn cầu sẽ giảm 12% so với năm trước, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với mức giảm 18% mà họ dự đoán trước đây.

Như Quỳnh (Dân Việt)